C’est terminé pour Radim Vrbata

L’attaquant tchèque Radim Vrbata a décidé de prendre sa retraite, mettant fin à une carrière de 16 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Son agent Rich Evans a diffusé sur son compte Twitter une lettre de celui ayant été sélectionné par l’Avalanche du Colorado au 212e rang du repêchage de 1999.

«Je voudrais remercier les partisans et les sept organisations pour lesquelles j’ai évolué, [...] ainsi que tous les dirigeants et entraîneurs ayant pris une chance avec moi. Ils m’ont donné l’occasion de jouer dans la LNH et je me considère extrêmement chanceux d’avoir disputé plus de 1000 matchs. Je suis reconnaissant d’avoir pu rester dans la ligue pendant si longtemps», a-t-il notamment écrit.

Vrbata, 37 ans, a amassé 284 buts et 339 mentions d’aide pour 623 points en 1057 parties. Lors de la dernière campagne, il a inscrit 14 points en 42 joutes avec les Panthers de la Floride et n’avait pas de contrat en poche pour 2018-2019.