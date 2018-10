Xavier Ouellet encore plus proche, Simon Després en attente

Marc Bergevin n’a pas encore terminé son casse-tête. Le directeur général du Canadien aura encore un défenseur à retrancher s’il désire ouvrir la saison avec 14 attaquants et sept défenseurs.

Avec les blessures à Shea Weber et à David Schlemko, Xavier Ouellet devrait logiquement faire ses premiers pas avec le CH. Il a tout fait en son pouvoir pour gagner son poste avec l’équipe. Si Pierre Gervais peut déjà préparer son nom au-dessus d’un casier dans le vestiaire de l’équipe, Bergevin devra choisir entre Jordie Benn et Simon Després. Un des deux devra partir.

Invité au camp du Tricolore après une saison à Bratislava dans la KHL, Després avait comme objectif de forcer la main à Bergevin pour qu’il lui offre un contrat avec le Canadien ou le Rocket de Laval. Le colosse défenseur de 6 pi 4 po et 233 lb a assez bien joué pour que le DG du CH se creuse les méninges à son sujet.

À sa sortie du dernier match préparatoire contre les Sénateurs à Ottawa, Després dressait un bilan positif de son expérience au camp.

«Je peux me regarder dans le miroir et dire que j’ai fait ce que je pouvais pour me donner la meilleure chance d’obtenir un contrat, a mentionné l’ancien choix de premier tour des Penguins de Pittsburgh en 2009. C’est maintenant à mon agent et à Marc de décider si c’est le cas. Je suis fier de moi. J’ai fait ce que j’avais à faire. Ça n’a pas été parfait, j’ai fait des erreurs, mais j’ai tout donné.»

«C’est un joueur qui a beaucoup de potentiel, a renchéri Claude Julien. C’est pour ça qu’il a joué encore ce soir. On va faire nos évaluations finales dans les prochains jours et on verra.»

Simon Després espère en avoir fait assez pour décrocher un contrat - TVA Sports

Un défenseur calme

Le 24 juin dernier, Ouellet a subi un petit choc, surtout pour l’orgueil. Ken Holland, le DG des Red Wings, a racheté la dernière année de son contrat. Il avait grandi dans l’organisation des Wings, étant un choix de 2e tour en 2011. Une semaine après la mauvaise nouvelle, l’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand a accepté un pacte d’un an à deux volets avec le Tricolore.

Très rapidement, il avait mentionné qu’il n’avait aucunement l’intention de revoir son ancien entraîneur à Boisbriand en Joël Bouchard à Laval. C’est à Montréal qu’il s’imaginait.

En uniforme pour quatre des sept rencontres préparatoires du camp, Ouellet a été l’un des bons défenseurs de Julien. Il a marqué deux buts contre les Maple Leafs à Toronto, mais il a surtout offert du jeu stable dans son territoire et une bonne relance de l’attaque.

«Il n’y a rien qui m’a surpris de Xavier, a affirmé l’ailier Jonathan Drouin. Je l’ai affronté dans les rangs juniors. Il était tellement calme avec la rondelle.

Il est capable de la rendre très bien au filet. Que ce soit par un lancer frappé ou un tir des poignets rapide. Il a une belle vision du jeu, il comprend le jeu.»

Le cas Benn

Si Ouellet reste à Montréal et que Després obtient un contrat et qu’il gagne également un poste, Bergevin devrait se résigner à échanger Benn ou à soumettre son nom au ballottage.

À un salaire modeste de 1,1 million, Benn ne représenterait pas une grosse perte financière advenant le cas où il devrait poursuivre sa saison avec le Rocket de Laval.

Selon la convention collective, le CH pourrait libérer 1,025 million (salaire minimum de 650 000 $ + 375 000 $) du 1,1 million de Benn sur le plafond salarial. Il en coûterait donc seulement 75 000 $ à l’équipe si Bergevin décidait d’emprunter ce chemin.