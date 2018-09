Vasek Pospisil se qualifie à l’Omnium de Chine

Le Canadien Vasek Pospisil s’est qualifié pour le tableau principal de l’Omnium de Chine, dimanche, à Pékin.

Le Britanno-Colombien, septième favori des qualifications et 86e joueur mondial, a défait l’Américain Tennys Sandgren, deuxième tête de série de la phase qualificative et 55e au classement de l’ATP, en deux manches de 7-6 (1) et 6-2.

Le match a duré 1h24.

Pospisil n’a pas claqué d’as lors du duel, mais a réussi 71 % de ses premières balles de service. Il a commis une double faute.

Sandgren a eu cinq chances de briser le service de Pospisil et a réussi à deux occasions. De son côté, le Canadien a brisé le service de l’Américain à quatre reprises.

Au premier tour du tableau principal, Pospisil affrontera un autre qualifié, le Serbe Dusan Lajovic, 53e au monde.