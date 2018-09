Les Titans gagnent en prolongation

En prolongation, Marcus Mariota a repéré Corey Davis sur 10 verges pour un touché et les Titans du Tennessee ont vaincu les Eagles de Philadelphie 26-23, dimanche, au Nissan Stadium.

Mariota et sa bande avaient de la pression, car Jake Elliot avait inscrit un botté de trois points pour donner la priorité aux Eagles (2-2) en surtemps. Le quart-arrière des Titans (3-1) a terminé la rencontre avec 30 passes complétées en 43 tentatives pour des gains de 344 verges et deux majeurs. Il a également 46 verges et un touché au sol.

Quant à lui, Davis a cumulé 161 verges en neuf attrapées, ce qui représente son meilleur match dans la NFL. Son majeur victorieux était également son premier touché dans le circuit Goodell, lui qui est à sa deuxième saison.

Chez les champions en titre du Super Bowl, le quart-arrière Carson Wentz a réussi 33 de ses 50 passes pour 348 verges et deux touchés.