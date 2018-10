Les Red Sox signent une 108e victoire

Les deux poids lourds de la section Est de l’Américaine, les Red Sox de Boston et les Yankees de New York, croisaient le fer pour leur dernier match de la saison régulière, dimanche après-midi, au Fenway Park. Le généreux apport de J.D. Martinez et de Xander Bogaerts a permis à l’équipe locale de signer sa 108e victoire en l’emportant 10-2.

Martinez a produit trois points en quatrième manche grâce à son 43e circuit de la campagne. Pour sa part, Bogaerts a expulsé la balle à l’extérieur du terrain en deuxième manche alors que Brock Holt était sur les sentiers.

De son côté, Luke Voit a produit les deux points des Yankees avec sa 15e longue balle de la saison.

Le releveur Eduardo Rodriguez (13-5) a été le lanceur gagnant, lui qui a été parfait en une manche au monticule. La défaite est allée au dossier de Luis Cessa (1-4) qui a accordé quatre points, dont trois mérités, et cinq coups sûrs en un tiers de manche.

En terminant la saison avec une moyenne au bâton de ,346, Mookie Betts a raflé le titre du meilleur frappeur de la Ligue américaine. Il est le premier joueur des Red Sox à réaliser l’exploit depuis Bill Mueller en 2003.

Meilleure formation du baseball majeur cette saison, les Red Sox affronteront le vainqueur du match éliminatoire dans l’Américaine qui opposera les Yankees aux Athletics d’Oakland.

Champions de la section Centrale, les Indians de Cleveland se mesureront aux Astros de Houston, qui ont terminé premiers dans l’Ouest, à leur premier duel éliminatoire.