Les Jaguars malmènent les Jets

Les receveurs de passes Dede Westbrook et Donte Moncrief n’ont fait qu’une bouchée de la tertiaire des Jets de New York et les Jaguars l’ont emporté 31-12, dimanche à Jacksonville.

Westbrook a capté neuf des 38 tentatives de passes de Blake Bortles pour des gains de 130 verges. Moncrief a pour sa part attrapé cinq relais, dont un bon pour un touché, pour 109 verges.

Bortles a complété le match avec 388 verges de gains aériens. Il a aussi été intercepté une fois.

Du côté des Jets (1-3), Sam Darnold a été limité à 167 verges et un touché. Jordan Leggett est celui qui a capté son relais payant.

Les Jaguars (3-1) ont perdu les services du porteur de ballon Leonard Fournette pendant la rencontre. Ce dernier est ennuyé par une blessure à la cuisse depuis le premier match de la saison, contre les Giants de New York.