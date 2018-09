Les Bengals l’emportent en fin de match

Une passe de touché d’Andy Dalton à A.J. Green, alors qu’il restait moins de cinq minutes à faire au match, a permis aux Bengals de Cincinnati de vaincre les Falcons 37-36, dimanche, à Atlanta.

Cette réussite était la troisième de Dalton dans ce duel, lui qui a complété 29 de ses 41 passes pour des gains de 337 verges. Le quart-arrière de 30 ans a aussi été victime d’une interception.

Le porteur de ballon Giovani Bernard a également grandement contribué à la victoire des Bengals (3-1). Il a inscrit deux touchés et couru 15 fois pour 69 verges.

Dans le camp des Falcons (1-3), le quart-arrière Matt Ryan a obtenu 419 verges et trois majeurs et complété 74% de ses passes. Sa cible favorite a été Julio Jones, qui a terminé son après-midi de boulot avec neuf attrapés pour 173 verges. Son coéquipier Calvin Ridley a pour sa part saisi deux des relais de Ryan dans la zone des buts.