Leon Draisaitl heureux de croiser le fer avec son père

Leon Draisaitl vivra une expérience unique mercredi dans la ville qui l’a vu grandir. L’attaquant des Oilers d’Edmonton aura la chance de croiser le fer avec l’équipe dirigée par son père, Peter, les Kolner Haie, les Requins de Cologne en français, au Lanxess Arena à Cologne en Allemagne.

Cet événement est organisé dans le cadre de la série de matchs internationaux de la Ligue nationale de hockey (LNH). Après cette rencontre préparatoire, les Oilers entameront leur saison régulière contre les Devils du New Jersey le 6 octobre en Suède. Les Panthers de la Floride et les Jets de Winnipeg s’affronteront pour leur part les 1er et 2 novembre en Finlande.

«Ça va être incroyable, a lancé Draisaitl au site de la LNH à propos du passage des Oilers en Allemagne. Le voyage en entier sera très plaisant. Le fait que mon père sera derrière le banc de l’autre équipe rendra cet événement encore plus spécial pour moi et ma famille. Espérons que les partisans apprécieront le spectacle.»

Le meilleur au monde

En plus d’être enthousiaste à l’idée de diriger un match contre son fils, Peter Draisaitl se réjouit pour les amateurs de hockey allemand, qui auront la chance de voir le meilleur joueur au monde, Connor McDavid, en chair et en os.

«D’abord ils pourront voir le meilleur joueur, et s’il n’est pas le meilleur, il est certainement le plus rapide sur la planète, a déclaré Peter. Nous avons rarement l’occasion de regarder cette équipe en direct, alors l’avoir ici, dans notre aréna, c’est extraordinaire.»

L’ancien joueur, qui a passé sa carrière professionnelle en Allemagne, a d’ailleurs un plan pour ralentir l’attaque explosive dont fait partie son fils. «Nous pensions envoyer huit, neuf ou 10 joueurs en même temps sur la glace, a-t-il blagué. Cela devrait équilibrer les chances.»

Leon Draisaitl, qui a amassé 25 buts et 45 mentions d’aide pour 70 points la saison dernière, espère que le duel entre les Oilers et les Requins aidera le hockey à poursuivre sa croissance dans son pays.

«Le hockey en Allemagne est sur la bonne voie», a-t-il affirmé.