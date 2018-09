Le Canada se classe septième à la Coupe du monde de basketball

L’équipe canadienne de basketball féminin s’est classée septième à la Coupe du monde disputée à San Cristobal de La Laguna, en Espagne. La Québécoise Nirra Fields et ses coéquipières ont terminé le tournoi avec une victoire de 73-72 face au Nigéria, dimanche, en match de classement pour la septième place.

À la mi-temps, les Nigériennes étaient en avance 35-30. Les deux clans ont chacun ajouté 19 points au troisième quart, maintenant la différence de cinq points en faveur du pays africain. C’est à la dernière période de jeu que les Canadiennes ont réussi à rattraper l’écart et à l’emporter de justesse, marquant six points de plus que leurs adversaires.

Le parcours des représentantes de l’unifolié en Espagne a été plutôt houleux. Après avoir signé une fiche parfaite en préliminaires et s’être classées premières du groupe A, les joueuses du pays se sont inclinées face aux favorites locales vendredi en quarts de finale.

Samedi, elles n’ont pu vaincre la Chine à leur premier affrontement de classement pour la cinquième place.