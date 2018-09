La défensive des Packers se charge des Bills

N’accordant absolument rien à l’attaque des Bills de Buffalo, la défensive a permis aux Packers de Green Bay de l’emporter 22-0, dimanche, au Lambeau Field.

En plus d’avoir obtenu le blanchissage, l’unité défensive a créé trois revirements et n’a accordé que 209 verges aux Bills (1-3). Le secondeur Kyle Fackrell a été une menace constante pour le quart-arrière Josh Allen, le rabattant au sol à trois occasions. Son coéquipier Blake Martinez a également été très bon avec neuf plaqués, dont six en solitaire.

Sur le plan offensif, le quart Aaron Rodgers a complété 55% de ses passes tentées, obtenu 298 verges de gains et un touché. L’autre majeur des Packers (2-1-1) a été produit par une course de trois verges d’Aaron Jones.

Le botteur de précision Mason Crosby a pour sa part réussi trois bottés de placement.