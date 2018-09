Cory Schneider ratera le début de la saison des Devils

Les Devils du New Jersey devront entamer la saison sans Cory Schneider, a annoncé l’entraîneur-chef de l’équipe, John Hynes, dimanche.

Le gardien n’est pas encore remis d’une opération à la hanche qu’il a subie le 1er mai.

«Je suis déçu de ne pas être prêt pour le début de la saison, a reconnu Schneider au site de la Ligue nationale de hockey [LNH]. Cependant, la période de réhabilitation après mon opération était de cinq à six mois. Ça fait cinq mois de cela et je me sens plutôt bien. Je préfère rater quelques matchs au départ plutôt que d’en rater beaucoup dans la deuxième moitié de la saison parce que je n’étais pas remis à 100 %.»

Schneider a raté 16 matchs la saison dernière en raison de blessures à l’aine et à la hanche. En 40 sorties, il a maintenu une moyenne de points mérités de 2,93 et un taux d’efficacité de ,907.

Les Devils disputeront un match préparatoire lundi à Berne, en Suisse, contre le SC Bern, avant de commencer leur saison régulière le 6 octobre en Suède contre les Oilers d’Edmonton dans le cadre de la série de matchs internationaux de la LNH.

Keith Kinkaid devrait protéger le filet des Devils lors de ces deux rencontres.

«Je suis chanceux d’avoir fait le voyage avec l’équipe, a dit Schneider. Une fois de retour à la maison, j’espère que nous pourrons fixer une date pour mon retour au jeu.»