Capitaine Shea Weber

Le directeur général Marc Bergevin a laissé entendre à l’émission «Tout le monde en parle» que les chances étaient élevées de voir les Canadiens de Montréal nommer un capitaine cette saison.

Le choix se fera entre Brendan Gallagher et Shea Weber.

Il n’y a aucun doute dans mon esprit que Gallagher représente toutes les qualités recherchées pour occuper ce rôle. Il incarne la détermination et la ténacité en plus d’avoir une attitude exemplaire et une personnalité attachante.

Gallagher a aussi de l’expérience en la matière puisqu’il a déjà été le capitaine des Giants de Vancouver dans la Ligue junior de l’Ouest.

Cependant, selon moi, Shea Weber est taillé sur mesure pour porter le «C» de capitaine à Montréal.

Premièrement, son expérience est un élément important. Il en sera à une 14e saison dans la LNH et il a été capitaine des Predators de Nashville pendant six saisons avant son arrivée avec le Tricolore.

En 2016, Weber avait d’ailleurs remporté le trophée Mark-Messier, un prix qui est remis à un joueur qui a su se démarquer avec ses qualités de leader sur la patinoire et à l’extérieur de celle-ci.

Son expérience ne se limite pas seulement à la LNH. Il a aussi souvent joué un rôle important au niveau du «leadership» lorsqu’il a représenté le Canada sur la scène internationale. D’ailleurs, Mike Babcock l’a si souvent encensé à ce sujet.

Deuxièmement, Weber impose le respect comme très peu de joueurs peuvent le faire. Il n’est pas le plus volubile, mais sa présence et son regard sont intimidants. Et son jeu sur la glace est aussi une inspiration pour ses coéquipiers.

À mon humble avis, Weber est né pour être capitaine. C’est en lui.

D’ailleurs, lorsque les Canadiens l’ont acquis des Predators de Nashville, je souhaitais intérieurement que Max Pacioretty lui cède son «C».

Mon souhait n’était pas un manque de respect à l’endroit de Pacioretty. Du tout. C’était simplement parce que je croyais que Weber était déjà habité avec les paramètres qui caractérisent un capitaine. C’est tout.

Un pilier

Finalement, mon choix s’arrête sur Weber parce que la haute direction pourra se servir de lui pour relancer l’équipe vers le droit chemin. Weber deviendrait le phare de cette relance annoncée par Bergevin.

Et les Canadiens pourraient se donner aussi un autre argument favorable pour justifier pourquoi ils ont échangé P.K. Subban en retour des services de Shea Weber.

Il faut aussi souligner que Weber pourrait être le capitaine des Canadiens pour très longtemps.

Et ceux qui vont m’écrire : «Séguin, arrête de rêver avec Weber. Il est toujours blessé...»

À vous, je vous dirai ceci : avant la dernière saison, Shea Weber n’avait raté que 24 matchs de saison régulière lors des neuf saisons précédentes.

Shea Weber a toutes les qualités requises pour devenir le 30e capitaine de l’histoire du Tricolore.

Bien hâte de voir si les Canadiens pensent comme moi.