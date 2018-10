Canadiens: des décisions en accéléré

Publié aujourd'hui à 21h43

Mis à jouraujourd'hui à 21h48

Le mot «attitude» est revenu souvent à la fin de la dernière saison, au sujet des Canadiens.

Personne ne le dira ouvertement, mais c’était devenu malsain dans le vestiaire du Tricolore.

Les défaites qui s’accumulaient commençaient à peser lourd sur les joueurs qui se montraient du doigt et c’est pourquoi des changements étaient essentiels afin d’assainir une ambiance qui étaient devenue insupportable.

Un camp à la hauteur

Ce n’est pas un secret pour personne, le joueur qui a causé LA surprise du camp, c’est le Finlandais Jesperi Kotkaniemi, qui n’a jamais arrêté de progresser depuis son arrivée en ville. Cette progression, personne ne s’y attendait, mais le jeune homme de 18 ans a apporté beaucoup d’oxygène dans le vestiaire de cette équipe qui a besoin d’histoires positives pour tourner la page sur le passé.

Personne ne le voit comme LE sauveur, mais une chose est certaine, s’il est en mesure de jouer comme il l’a fait contre les Maple Leafs et les Sénateurs, l’attaque des Canadiens sera beaucoup plus dangereuse qu’elle devait l’être au départ. C’est déjà ça d’acquis.

Beaucoup de boulot pour les leaders

La qualité du jeu de l’équipe et l’effort qu’on a vu dans les entraînements représentent un contraste évident par rapport à il y a un an.

Si au départ, on ne semblait pas vraiment chauds à l’idée qu’un capitaine soit nommé pour remplacer Max Pacioretty cette saison, on semble plus ouverts présentement et une annonce sera faite cette semaine.

Il y a toujours deux noms qui reviennent pour cette importante responsabilité: Brendan Gallagher et Shea Weber.

On sent que Gallagher prend beaucoup plus de place et il ne se gêne pas pour donner des conseils à ses coéquipiers sur la glace. Dans le cas de Weber, il est sans conteste un capitaine naturel dans n’importe quelle équipe. S’il faut absolument nommer un capitaine, ce sera sans contredit l’un de ces deux joueurs.

Mais il y a d’autres meneurs dans cette équipe. Je pense à Phillip Danault, Paul Byron, Tomas Plekanec et Carey Price qui sont avec les Canadiens depuis plusieurs saisons et qui se comportent toujours de la bonne façon. Dans le cas de Plekanec. il est évident que son rôle sera diminué cette saison, mais ne vous attendez pas à ce qu’il se plaigne de son sort.