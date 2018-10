Blessé, Dustin Brown s'absentera indéfiniment

L’attaquant des Kings de Los Angeles Dustin Brown s’absentera pour une période indéterminée en raison d’une fracture à un doigt subie samedi soir.

L’équipe en a fait l’annonce dimanche, sans donner davantage de précisions.

Le vétéran s’est blessé en deuxième période du match préparatoire de samedi, contre les Ducks d’Anaheim. Il n’est pas revenu dans la rencontre.

C’est un coup dur pour l’homme de fer Brown, qui n’a raté que 18 matchs depuis qu’il a percé la formation des Kings à temps plein en 2005-2006. Depuis cette campagne, à l’exception du lock-out de 2012-2013, il n’a jamais disputé moins de 78 rencontres en une saison.

«Ce n'est pas plaisant de perdre l'un de nos meilleurs joueurs. ‘Brownie’ est un élément très difficile à remplacer. Tant dans le vestiaire que sur la glace», a déclaré le défenseur Drew Doughty au site The Athletic.

Treizième joueur sélectionné au total au repêchage de 2003, Brown a inscrit 28 buts l’an dernier, une première depuis 2010-2011, et il a atteint un sommet personnel avec 61 points.

Il a aussi mené les siens avec neuf buts en supériorité numérique et trois filets en prolongation.

Kovalchuk à droite?

La blessure de Brown crée une ouverture à droite d’Anze Kopitar sur la première unité d’attaque.

L’entraîneur-chef John Stevens a dit aux journalistes qu’Ilya Kovalchuk pourrait être appelé à colmater la brèche.

«Je pense que nous devons changer la composition des trios quand il y a une blessure comme (celle à Brown) quel que soit le cas.»

Alex Iafallo était récemment le troisième ailier sur ce trio et il a bien fait selon l’instructeur.

«Ce trio était vraiment dynamique à certains moments. Il a une belle chimie avec ‘Kopi’ et ‘Brownie’», a précisé Stevens au site officiel de l’équipe.

Le pilote des Kings laisse entendre qu’il pourrait tout de même apporter des changements. Il devrait annoncer sa formation complète d’ici mardi.

«Nous parlerons à ‘Kovy’ et nous lui demanderons comment il se sent par rapport à ses compagnons de trio. C’est un gars intelligent qui a joué longtemps. Parfois, il suffit de parler à ces gars-là et d’obtenir leur avis.»

Après avoir terminé le calendrier préparatoire avec une fiche de 1-6-1, la concession californienne entamera son calendrier régulier à domicile ce vendredi, contre les Sharks de San Jose.