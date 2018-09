Arnaud Durandeau se charge des Wildcats

À Moncton, avec un but et deux mentions d’aide, Arnaud Durandeau a permis aux Mooseheads de Halifax de battre les Wildcats 4-2, dimanche.

L’attaquant de 19 ans a d’abord permis à Jordan Maher de marquer son premier filet de la saison à la fin de la première période. Il a ensuite inscrit ce qui s’avéra être le but gagnant en deuxième. L’espoir des Islanders de New York a ajouté une seconde mention d’aide sur le but d’assurance de Jocktan Chainey.

L’autre marqueur des vainqueurs a été Antoine Morand, qui a également obtenu une mention d’aide sur la réussite de Maher.

Les buts des Wildcats ont été inscrits par Adam Capannelli et Simon Le Coultre.

Dans les filets, Alexis Gravel a réalisé 32 arrêts dans la victoire et Francis Leclerc a cédé quatre fois sur 37 tirs dans la défaite.

Jérémy Côté brille dans un gain des Tigres

À Victoriaville, Jérémy Côté a obtenu un filet et trois mentions d’aide dans un gain de 6-1 des Tigres contre les Cataractes de Shawinigan.

Côté a participé au premier but de Conor Frenette et a touché la cible avant la fin de la période initiale. L’ailier droit a ensuite obtenu des passes décisives sur la deuxième réussite de Frenette et sur le but de Marc-Antoine Brouillette dans les engagements subséquents.

Les autres marqueurs des gagnants ont été Feliks Morozov et Nicolas St-Pierre.

C’est Mathieu Boulianne qui a privé Tristan Côté-Cazenave d’un blanchissage avec son deuxième but de la présente saison. Le gardien des Tigres a effectué 27 arrêts.

Dans la cage des perdants, Antoine Coulombe a permis l’ensemble des buts de ses adversaires en un peu plus de 40 minutes de jeu. Lucas Fitzpatrick, qui l’a remplacé en début de troisième, a été parfait sur huit tirs.