Une prédiction audacieuse pour chaque équipe de la LNH

Rien n'anime autant une conversation entre partisans de hockey qu'une prédiction audacieuse. Quiconque osant en avancer une s'attirera les regards perplexes de ses amis, mais aura des airs de génie si elle s'avère.

À l'approche de la saison 2018-2019, il est temps de se mouiller. Le TVASports.ca vous propose donc une prédiction courageuse pour chacune des 31 équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ducks d'Anaheim

Ondrej Kase inscrira 30 buts, 60 points

Projetée sur 82 matchs, sa récolte de la saison dernière équivaut à 48 points. Pas mal pour un attaquant de 22 ans utilisé en moyenne moins de 14 minutes par rencontre.

Corey Perry a été opéré au genou, donc la porte est maintenant grande ouverte pour Kase. S'il devient l'ailier droit du premier trio, il pourrait s'éclater avec Ryan Getzlaf, un fabricant de jeu hors pair.

Coyotes de l'Arizona

Dylan Strome devient un attaquant dominant et amasse plus de 50 points

Certains joueurs prennent plus de temps à éclore que d’autres. Strome est trop talentueux pour que les Coyotes jettent la serviette. N’oublions pas qu’il a récolté 53 points en 50 rencontres dans la Ligue américaine la saison dernière et qu’il avait présenté des statistiques incroyables dans les rangs juniors.

Il est le genre d'attaquant pouvant exploser d’un moment à l’autre et devenir ce grand joueur de centre de premier trio tant prisé par les équipes de la LNH.

Bruins de Boston

Charlie McAvoy finit dans le top 10 des votes pour le trophée Norris

Imaginez : à 20 ans, McAvoy a affronté les meilleurs trios adverses soir après soir à la droite de Zdeno Chara. Dans ces circonstances, il a affiché les meilleurs indices de possession de rondelle chez les défenseurs de son équipe (forces égales). Il a aussi récolté en moyenne 0,51 point par match alors qu’il n’était pas le quart-arrière de la première unité des siens en avantage numérique.

En raison du rôle de premier plan de Torey Krug sur l’attaque à cinq, McAvoy n’accumulera pas les points au même rythme que certains arrières appartenant à l’élite du circuit, mais c’est l’ensemble de son œuvre qui sera reconnu par les journalistes à travers la Ligue.

Crédit photo : AFP

Sabres de Buffalo

Ils se qualifient pour les séries de justesse

Toutes les conditions seront réunies pour que les Sabres causent la surprise et accèdent aux séries en tant que dernière équipe repêchée dans l’Est.

Malgré les points d’interrogation qui subsistent devant le filet, les jeunes Alex Nylander, Jack Eichel, Casey Mittelstadt, Sam Reinhart et Rasmus Dahlin permettront à cette équipe de passer à l’étape supérieure après plusieurs années de renconstruction.

Flames de Calgary

Matthew Tkachuk amasse 70 points

Sa production en 2017-2018 projetée sur 82 matchs est équivalente à une récolte de 59 points. Expert dans l’art de déranger l’adversaire, Tkachuk est aussi un attaquant très habile qui devrait marquer beaucoup de buts en avantage numérique. Sa vision du jeu n'est pas piquée des vers, si bien qu'il pourrait totaliser 40 mentions d'aide.

Hurricanes de la Caroline

Sebastian Aho récolte 80 points

De nos jours, une telle récolte de points relève de l’exploit, mais Aho possède à peu près tous les outils offensifs : la vision du jeu, les mains, le tir, le sens du hockey... et nous en oublions probablement.

L’arrivée des jeunes Andrei Svechnikov, Valentin Zykov et Martin Necas amènera l’attaque des Hurricanes à un autre niveau. Le Finlandais parviendra à exploiter davantage ses grandes habiletés. Il deviendra le grand leader de cette équipe et sera l’un des 20 attaquants les plus utilisés du circuit la saison prochaine.

Crédit photo : AFP

Blackhawks de Chicago

Alex DeBrincat marque 40 buts

Ce petit attaquant est tout simplement né pour marquer des buts. À sa dernière année dans les rangs juniors, il a touché la cible 65 fois en 63 rencontres! Dès sa première année dans la Ligue nationale, il est passé à un poil du symbolique plateau des 30 buts.

Disons que son taux d’efficacité grimpe de 2% par rapport à la saison dernière... Pour inscrire 40 buts, DeBrincat devrait alors décocher 229 tirs, soit 48 lancers de plus qu’en 2017-2018. Sa moyenne de temps de jeu était alors de 14 min 48 s et elle devrait augmenter de façon importante maintenant qu’il a fait ses preuves.

Avalanche du Colorado

Tyson Jost totalise plus de 60 points

Jost semble destiné à accepter un plus grand rôle à Denver, lui qui devrait amorcer la saison au poste de deuxième centre. Et sachez qu'il pourrait être employé au sein de la première vague en avantage numérique, en compagnie des Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, Gabriel Landeskog et Tyson Barrie... Il y a une odeur d'éclosion dans l'air.

#Avs’ power play units this AM: Barrie, MacKinnon, Rantanen, Landeskog, Jost; Girard, Compher, Kerfoot, Wilson, Soderberg — Mike Chambers (@MikeChambers) 27 septembre 2018

Blue Jackets de Columbus

Sonny Milano récolte au moins 50 points, dont 25 buts

L’attaquant de 22 ans possède des mains de soie et il a inscrit 14 buts en 55 matchs la saison dernière en dépit d’une moyenne de temps de jeu de 11 min 39 s.

Si Milano parvient à gagner la confiance de l’entraîneur-chef John Tortorella, il pourrait dépasser Boone Jenner et Nick Foligno avant longtemps dans la hiérarchie des ailiers gauches de l’équipe.

Crédit photo : AFP

Stars de Dallas

Jason Spezza rebondit et enregistre au moins 50 points

Ne trouvez-vous pas curieux que le rendement de Spezza ait considérablement chuté lorsque Ken Hitchcock a pris les rênes des Stars? En 2016-2017, Spezza a affiché un rythme de 60 points. Et il avait obtenu un peu plus de 60 points lors des deux campagnes précédentes.

Le système de jeu axé sur la possession de rondelle du nouvel entraîneur-chef Jim Montgomery devrait lui faire le plus grand bien. Spezza pourrait être flanqué de Valeri Nichuskin et Mattias Janmark, deux joueurs dotés de belles habiletés individuelles.

Cette saison, ne vous attendez pas à ce qu’il compile encore un taux d’efficacité des tirs de 5,8%, ou à ce qu'on l'utilise pendant seulement 13 minutes par rencontre.

Red Wings de Detroit

Anthony Mantha marquera 35 buts

C'est lui et Dylan Larkin qui seront aux commandes de l'attaque à Detroit. À 24 ans, il est maintenant temps pour le Québécois d'exploiter son plein potentiel.

Son entraîneur Jeff Blashill est convaincu qu'il est capable d'inscrire 30 buts. Allons plus loin dans notre prédiction. En avantage numérique, le géant de 6 pi 5 po peut s'illustrer autant devant le filet - à l'instar de Wayne Simmonds - que dans un rôle de franc-tireur.

En tant qu'attaquant de puissance, Mantha est doté de beaucoup de qualités qui font saliver les observateurs. Il se déplace très bien pour un homme de son gabarit et ses instincts de marqueur sont très aiguisés.

Oilers d'Edmonton

Connor McDavid remporte le trophée Maurice Richard

Bon, ne pariez tout de même pas votre maison. Nous vous signalons simplement que c’est possible.

Il est tout à fait logique de lui préférer Alex Ovechkin ou Patrik Laine dans cette course. Cela dit, n’oublions pas que le prodige ontarien a enfilé 41 buts la saison dernière, et ce, en décochant peu de tirs en avantage numérique.

Selon Elliotte Friedman (Sportsnet), McDavid a travaillé sur son lancer sur réception durant l’été afin d’être plus efficace sur l’attaque à cinq. On raconte même qu’il est encore plus rapide. Voilà une très mauvaise nouvelle pour les 30 autres équipes de la LNH...

Crédit photo : AFP

Panthers de la Floride

Henrik Borgstrom est un finaliste au trophée Calder

En 2013, Borgstrom a été la sélection surprise du premier tour du repêchage, lui qui avait été ignoré à sa première année d’admissibilité. Avec le recul, on comprend mieux pourquoi les Panthers l’aimaient autant.

Le Finlandais a été sensationnel dans la NCAA la saison dernière, récoltant 52 points, dont 23 buts en 40 rencontres. Borgstrom peut réaliser des jeux ahurissants avec la rondelle sur son bâton et une saison de 50 à 60 points n’est pas hors de sa portée.

Kings de Los Angeles

Ilya Kovalchuk est le meilleur pointeur des Kings

La plus grande inquiétude autour du Russe est la suivante : peut-il encore patiner à une grande vitesse? Il faudra attendre à la saison régulière pour écarter ou confirmer ces doutes, mais pour l’instant, cette montée à l’emporte-pièce avec la rondelle est fort rassurante.

Kovalchuk still out here wheelin and dealin #lakings #nhl pic.twitter.com/2ce07BkjvK — What the Puck (@whatthepuckpc) 24 septembre 2018

Kovalchuk sera l’attaquant le plus dangereux au sein de l’avantage numérique des Kings. À égalité numérique, il pourrait être jumelé à Dustin Brown et Anze Kopitar et c’est au Slovène qu’incomberont les plus grandes responsabilités défensives. Le franc-tireur sera l’homme de la situation lorsque les Kings auront besoin d’un but.

Wild du Minnesota

Zach Parise dispute une saison complète

Le vétéran n’a pas disputé une saison de 82 matchs depuis 2011-2012. Même s’il n’a joué que 42 matchs en 2017-2018, notons tout de même qu’il a pris part à 87% des rencontres du calendrier régulier de son équipe de 2012-2013 à 2016-2017. La situation n’est donc pas aussi catastrophique que certains le laissent entendre.

Canadiens de Montréal

Jesperi Kotkaniemi dispute toute la saison à Montréal

Il apparaissait logique de l’envoyer disputer une autre saison en Finlande afin qu'il gagne de la masse musculaire, mais Kotkaniemi s’exprime avec une telle aisance sur la patinoire qu’il force la direction de l’équipe à réfléchir.

Nous savons d’ores et déjà qu’il commencera la saison à venir à Montréal, mais la question est de savoir s’il demeurera dans le giron de l’équipe après les fameux neuf matchs d’essai. Le plateau des 40 rencontres est également à surveiller. S’il l’atteint, il pourra accéder plus rapidement au statut de joueur autonome sans compensation.

Quand un jeune joueur est prêt, il est prêt. Si Kotkaniemi peut en découdre avec les meilleurs joueurs de la LNH dès maintenant, c’est la meilleure ligue au monde qui représente le meilleur défi pour lui et qui le poussera à se surpasser. La vision du jeu, l’intelligence et les habiletés individuelles qu’il a dévoilées sont autant de qualités innées que l’on retrouve généralement chez les excellents joueurs du circuit.

Et si Kotkaniemi offrait une saison recrue d’une quarantaine de points, semblable à celle d’un certain Saku Koivu en 1995-1996?

Crédit photo : PIerre-Paul Poulin / JdeM

Predators de Nashville

P.K. Subban marque 20 buts (ou plus)

Dans les dix dernières années, huit défenseurs y sont parvenus au moins une fois : Brent Burns, Erik Karlsson, Mike Green, Shea Weber, Mark Giordano, Dustin Byfuglien, Oliver Ekman-Larsson et Sheldon Souray.

La saison dernière, Subban a été le joueur le plus utilisé des Predators en avantage numérique et seulement trois défenseurs à travers le circuit ont marqué plus de buts que lui. Il ne manquait qu’un but à Subban pour rejoindre Victor Hedman, Dougie Hamilton et Ivan Provorov, ex æquo au premier rang des arrières avec 17 réussites.

Le tir frappé de «P.K.» est l’une des armes principales de l’attaque à cinq des Predators et celle-ci fera encore plus de dégâts la saison prochaine.

Subban a décoché 207 tirs en 2017-2018, ce qui constitue un sommet personnel. Il réussirait à inscrire 20 buts en décochant 18 lancers de plus et en affichant un taux d’efficacité de 9% - une augmentation de 1,3% par rapport à la dernière campagne. Ce n’est pas impossible.

Devils du New Jersey

50 mentions d’aide pour Nico Hischier

Le Suisse a enregistré 52 points en tant que recrue en composant avec les tâches d’un centre de premier trio. C’est un Hischier plus fort et plus rapide qui amorcera sa deuxième saison dans le circuit : l’attaquant a ajouté huit livres de muscle à sa charpente durant l’été.

#NJDevils Nico Hischier feels much more at ease coming into Year 2 than his rookie season. Says he gained about 8 lbs of muscle this season to be faster and stronger. Wants to learn from playing with Hall to “do something every shift.” pic.twitter.com/jA5w7Rekjk — Amanda Stein (@amandacstein) 14 septembre 2018

Hischier aura évidemment fort à faire puisque seulement 29 joueurs ont amassé 50 mentions d’aide ou plus en 2017-2018. Taylor Hall lui tiendra cependant très bonne compagnie et saura compléter les jeux de son jeune coéquipier.

Islanders de New York

Ryan Pulock inscrit au moins 15 buts, et plus de points que Nick Leddy

Ce serait un crime de ne pas donner beaucoup de temps de jeu en avantage numérique à un défenseur possédant un tir aussi foudroyant. Pulock pourrait très bien ravir à Leddy le poste de quart-arrière de la première unité de l’attaque à cinq.

À égalité numérique, le droitier devrait évoluer au sein des deux premiers duos de défenseurs et, malgré un coup de patin laissant à désirer, il risque d’être efficace grâce à sa vision du jeu et son intelligence.

Crédit photo : AFP

Rangers de New York

Pavel Buchnevich explose pour 65 points ou plus sous les ordres de David Quinn

L’ancien entraîneur-chef Alain Vigneault s’était souvent montré réticent à confier un rôle de premier plan à cet attaquant pourtant hautement talentueux. Parlez-en aux partisans des Rangers, qui en ont presque fait une syncope.

Heureusement pour Buchnevich, la formation new-yorkaise a embauché en David Quinn un entraîneur qui devrait confier de grandes responsabilités aux jeunes joueurs de l’équipe.

Sénateurs d'Ottawa

Thomas Chabot double sa production de l’an dernier

Cela signifie donc 50 points. Avec le départ d’Erik Karlsson, Chabot sera l’homme à tout faire des Sénateurs en défensive, et le quart-arrière de leur avantage numérique. Il est l’un des jeunes arrières du circuit avec le potentiel le plus élevé et l’entraîneur-chef Guy Boucher n’aura d’autre choix que de l’utiliser à toutes les sauces.

Flyers de Philadelphie

Wayne Simmonds marque moins de 20 buts

Simmonds a été pendant plusieurs années un marqueur régulier comme un métronome, mais il inscrit la plupart de ses buts devant le filet en avantage numérique. Les Flyers ont délié les cordons de la bourse pour mettre sous contrat l’attaquant James van Riemsdyk, qui accomplit le même rôle que lui avec l’avantage d’un homme. Cela ne peut être de bon augure pour Simmonds, qui vient d’atteindre la trentaine et n’a pas été épargné par les blessures la saison dernière.

L’ascension des jeunes Travis Konecny et Nolan Patrick limitera aussi son temps de jeu.

Penguins de Pittsburgh

Sidney Crosby enregistre une première saison de 100 points depuis 2013-2014

Voilà plusieurs années que «Sid The Kid» n'a pas atteint ce mythique plateau.

Évaluons le rendement de Crosby lors des deux dernières saisons en agrandissant l'échantillon. Autrement dit, additionnons ses résultats en séries et ceux de la saison régulière. Lors de ses 193 derniers matchs, Crosby a totalisé 226 points. Il a donc affiché un rythme de 96 points par tranche de 82 rencontres. Il est probablement encore capable d'amasser 100 points si les astres s'alignent.

La saison dernière, Crosby a amassé 89 points, dont 29 buts, en compilant un taux d'efficacité des tirs de 11,7%, ce qui est en deça de sa moyenne de 14,5% dans la LNH. En décochant le même nombre de tirs, la supervedette pourrait aller chercher les 11 points manquants si elle affiche un taux d'efficacité de 16,2% pour ainsi marquer une quarantaine de buts.

Crédit photo : AFP

Sharks de San Jose

Erik Karlsson et Brent Burns obtiennent chacun 80 points

Il s’agit d’un plateau que Karlsson a déjà atteint au cours de sa carrière. Burns s’en est pour sa part approché à quelques reprises. On pourrait donc conclure qu’il n’y a pas beaucoup d'audace dans cette prédiction.

Et c’est là que vous vous tromperiez. La dernière fois que deux défenseurs de la LNH ont amassé 80 points ou plus durant la même saison, c'était en 1995-1996. Brian Leetch et Raymond Bourque avaient récolté respectivement 85 et 82 points. Imaginez la rareté de la chose lorsqu'il est question de deux arrières dans la même équipe!

À San Jose, Karlsson ne peut s’attendre à passer près de 27 minutes par match sur la patinoire comme il avait l'habitude de le faire à Ottawa. Cette fois, un autre joueur vedette méritera sa part du gâteau.

Si Karlsson et Burns amasseront chacun 80 points, c’est car ils s’entendront comme larrons en foire au sein de l’avantage numérique des Sharks, dont la première unité devrait aussi être composée de Joe Thornton, Logan Couture et Joe Pavelski.

Placer Karlsson à la pointe et Burns sur le flanc gauche, dans le bureau d’Alex Ovechkin, pourrait d’ailleurs s’avérer une stratégie payante.

Blues de St. Louis

Ryan O'Reilly finaliste au trophée Selke

Généralement, un finaliste au trophée Selke répond aux critères suivants : bon taux d'efficacité dans le cercle des mises en jeu, bon différentiel, récolte de points convaincante et rôle important en désavantage numérique.

O'Reilly a remporté 59,98% de ses mises en jeu la saison dernière et il évoluera avec l'un des meilleurs francs-tireurs du circuit en Vladimir Tarasenko. Une saison de 70 points n'est pas à exclure. O'Reilly est un joueur de centre qui excelle dans les deux sens de la patinoire. En neuf saisons dans la LNH, il a reçu une moyenne de temps de jeu de 1 min 52 s en désavantage numérique. En 2017-2018, il a été le huitième attaquant le plus utilisé du circuit.

Pour ce qui est du différentiel, on sait que cette statistique est inévitablement influencée par les succès collectifs. Si les Blues enchaînent les victoires, un attaquant autant utilisé qu'O'Reilly présentera un excellent dossier +/-. Le directeur général des Blues, Doug Armstrong, n'a pas chômé durant la saison morte et le groupe d'attaquants de l'équipe est d'une profondeur inouïe. Si le gardien Jake Allen rebondit, la formation du Missouri sera extrêmement menaçante.

Lightning de Tampa Bay

Steven Stamkos finit parmi les cinq meilleurs passeurs

Stamkos aurait eu besoin de quatre mentions d’aide supplémentaires pour rejoindre Mathew Barzal au cinquième rang des passeurs du circuit en 2017-2018. Réputé comme un franc-tireur redoutable, le joueur de centre du Lightning a montré une autre facette de son jeu en compagnie de Nikita Kucherov.

L’Ontarien pourrait amasser un nombre de mentions d’aide identique à l’an dernier, ou même légèrement inférieur, et conclure la saison dans le top 5 des passeurs. En fait, durant chacune des saisons de 2010-2011 à 2016-2017, les 59 mentions d’aide de Stamkos auraient été suffisantes.

Crédit photo : AFP

Maple Leafs de Toronto

Auston Matthews remporte le trophée Hart

L’arrivée de John Tavares ne ralentira pas Matthews, au contraire. Qui a dit que deux vedettes au centre ne peuvent connaître du succès dans la même équipe? Sidney Crosby et Evgeni Malkin aimeraient vous parler...

Matthews a offert un rendement incroyable la saison dernière à égalité numérique, et il aura la chance d’évoluer au sein de la même unité que Tavares sur l’attaque à cinq. Au-delà de sa production, il s’imposera comme l’un des attaquants les plus complets du circuit.

Plus efficace que Tavares dans les deux sens de la patinoire, l’Américain permettra aux Maple Leafs de remporter le titre de la section Atlantique, malgré les points d’interrogation autour de leur brigade défensive.

Canucks de Vancouver

70 points pour Elias Pettersson

Un pionnier des statistiques avancées, Rob Vollman a créé une formule pour estimer comment une production dans les différentes ligues pourrait se transposer à la LNH.

La saison dernière, Pettersson a amassé 56 points en 44 matchs, fracassant le record de Peter Forsberg pour un joueur de moins de 20 ans dans la ligue professionnelle suédoise (SHL).

Selon la formule de Vollman, un point dans la SHL équivaut à 0,596 point dans la LNH. Dans la LNH, la production de Pettersson en Suède en 2017-2018 a ainsi une valeur estimée de 62 points en 82 matchs dans le circuit Bettman. Puisque nous sommes audacieux, disons que ses atomes crochus avec Brock Boeser et sa progression lui permettront de totaliser 70 points en tant que recrue.

Golden Knights de Vegas

William Karlsson marque 25 buts ou moins

Pas moins de 23,4% des tirs de Karlsson ont abouti dans le fond du filet la saison dernière. C’est de la folie. Il est impossible qu’il affiche à nouveau un tel taux d’efficacité, à moins qu'il soit l’un des meilleurs francs-tireurs que la Ligue ait connu.

S’il décoche le même nombre de tirs, mais que son taux d’efficacité des tirs est de 13%, il marquera alors 24 buts. Évidemment, il s’agit d’une baisse drastique, mais 13%, c’est le taux d’efficacité qu’a compilé Phil Kessel la saison dernière et c’était tout de même bon pour le 104e rang de la Ligue parmi les 363 attaquants ayant disputé au moins 50 matchs. Ce n’est pas mauvais pour autant et c’est beaucoup plus réaliste.

Comprenez que Karlsson pourrait tout de même récolter beaucoup de points : il est un attaquant polyvalent utilisé à toutes les sauces et doté d’une bonne vision du jeu.

Crédit photo : AFP

Capitals de Washington

Jakub Vrana obtient plus de points que T.J. Oshie

Sous les ordres de l’entraîneur-chef Todd Reirden, Vrana verra son temps de jeu augmenter de façon importante, lui qui a dû se contenter d’une moyenne de 12 min 30 s la saison dernière. Il obtiendra également de plus grandes responsabilités en avantage numérique.

Vrana donnera des maux de tête aux défenseurs adverses à l’aide de sa vitesse et une saison de 50 points n’est pas inconcevable. T.J. Oshie n’en demeurera pas moins un attaquant efficace, mais il verra son jeune coéquipier obtenir quelques points de plus que lui.

Jets de Winnipeg

Quatre attaquants des Jets marquent au moins 30 buts

Patrik Laine, Kyle Connor, Nikolaj Ehlers et Mark Scheifele y parviendront pour les Jets.

Lorsqu'on analyse chacun d'eux individuellement, il paraît peut-être logique qu'ils atteignent cette marque, mais on voit très rarement quatre marqueurs de 30 buts ou plus au sein d’une même équipe. L’explication est fort simple : il n’y a après tout que quatre postes au sein des deux premiers trios, une seule rondelle, et un certain nombre de minutes en avantage numérique à distribuer.

Cela fait 10 ans qu'une équipe n'a pas compté quatre marqueurs de 30 buts ou plus parmi ses rangs. Les Flyers (Jeff Carter, Simon Gagné, Scott Hartnell, Mike Richards) et les Red Wings (Marian Hossa, Johan Franzen, Pavel Datsyuk, Henrik Zetterberg) de 2008-2009 sont les derniers à avoir pu s'en vanter.