Une occasion manquée pour le Revolution

Le Revolution n’a pu profiter de la défaite de l’Impact samedi pour s’approcher d’une place en séries éliminatoires. En action au BMO Field, la formation de la Nouvelle-Angleterre s’est inclinée 4-1 face au Toronto FC.

Le Revolution demeure à cinq points de l’Impact et de la dernière place donnant accès aux séries dans l’Association Est.

Le but gagnant a été inscrit par Lucas Janson à la 53e minute de jeu. Victor Vazquez a marqué le but d’assurance cinq minutes plus tard, sur un tir de pénalité. Sebastian Giovinco et Marco Delgado ont été les autres marqueurs pour l’équipe locale.

Pour sa part, Cristian Penilla a été l’unique buteur du Revolution.

Devant le filet du Toronto FC, Alexander Bono a repoussé un des deux tirs cadrés auxquels il a fait face. Son homologue Brad Knighton a réussi sept arrêts sur 11 tirs cadrés.

Le Revolution a encore quatre matchs au programme d’ici la fin du calendrier régulier, comparativement à trois pour l’Impact.