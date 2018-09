Un record de 265 circuits pour les Yankees

Les Yankees de New York ont établi un record du baseball majeur, samedi, pour le plus grand nombre de circuits frappés en une saison.

En obtenant une longue balle en quatrième manche du match contre les Red Sox de Boston, Gleyber Torres a porté le total de l’équipe à 265 depuis le début de la campagne.

Le précédent record (264) appartenait à l’édition 1997 des Mariners de Seattle.

Giancarlo Stanton, avec 37 circuits, est le meneur chez les Yankees. Quatre joueurs, soit Miguel Andujar, Didi Gregorius, Aaron Hicks et Aaron Judge, comptent pour leur part 27 longues balles chacun.

En 1997, Ken Griffey fils et Jay Buhner avaient mené les Mariners avec respectivement 56 et 40 circuits.

C.C. Sabathia suspendu



Les lanceurs C.C. Sabathia et Andrew Kittredge ont tous deux écopé d’une suspension et d’une amende pour les gestes posés lors du match de jeudi dernier entre les Yankees de New York et les Rays de Tampa Bay.



Sabathia a reçu une suspension de cinq matchs, tandis que son homologue des Rays sera tenu à l’écart du jeu pour trois rencontres. Les suspensions seront purgées au début de la saison prochaine. Les montants des amendes n’ont pas été dévoilés par les autorités du baseball majeur.

Kittredge avait lancé une balle près de la tête d’Austin Romine en début de sixième manche. Dès son retour au monticule, Sabathia a répliqué en atteignant Jesus Sucre au poignet droit avec une balle rapide, étant immédiatement expulsé de la partie.