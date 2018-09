RSEQ: les Stingers accueilleront le Rouge et Or

Le Rouge et Or de l'Université Laval visitera, samedi après-midi, les Stingers de l'Université Concordia au Stade Concordia.

La rencontre sera diffusée sur les ondes de TVA Sports dès 14h, avec l'émission d'avant-match dès 13h30.

Il s'agira d'un deuxième match entre les deux équipes cette saison. Le Rouge et Or avait remporté le premier duel 47-9, au stade Telus de Québec.

La formation de Glen Constantin est toujours invaincue cette saison grâce à une fiche de 4-0.

Les Stingers affichent un dossier de ,500 (2-2). Ils ont toutefois été lessivé face au Rouge et Or et aux Carabins de l'Université de Montréal (74-3).