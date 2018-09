Remparts : une victoire et un autre coup dangereux de Robidoux

Mikaël Robidoux se repentait plus tôt cette semaine à la suite de son dernier coup dangereux qui lui avait valu une suspension de deux matchs. À peine revenu au jeu, l’attaquant des Remparts s’est de nouveau placé dans l’embarras, hier soir, face aux Voltigeurs, ce qui a mis le feu aux poudres sur la glace du Centre Marcel-Dionne avant que les siens arrachent un gain de 3-2.

Robidoux a assommé le jeune Xavier Simoneau d’un coup d’épaule dans l’angle mort en fin de deuxième période. Simoneau, petit attaquant de 5 pi 7 po et 170 lb, s’est aussitôt effondré sur la patinoire avant qu’une mêlée impliquant les dix joueurs sur la patinoire n’éclate dans le coin de la patinoire. D’autres échauffourées sont également survenues jusqu’à la conclusion de la rencontre alors que les émotions étaient à fleur de peau sur les bancs des deux équipes.

«Une collision»

Après le match, Patrick Roy a défendu bec et ongles son joueur tout en reconnaissant qu’il est toujours inquiétant de voir pareille scène.

«On n’aime pas ça voir un joueur tomber sur la glace comme ça. C’est la dernière chose qu’on veut voir. Par contre, le gars allait au filet et lui est arrivé au même moment. C’est plus une collision [...] Un gars qui coupe au filet, on n’aime pas voir le [résultat] final de la situation, mais on ne peut pas laisser aller le gars au filet», a soutenu l’entraîneur-chef des Diables rouges qui n’avait pas revu la séquence au moment de s’entretenir avec les scribes.

Les officiels ont décerné une pénalité de match pour coup à la tête au multirécidiviste des Remparts, qui subira les foudres du directeur de la sécurité de la LHJMQ pour la neuvième fois (sept suspensions et une amende) de sa carrière amorcée à l’automne 2015.

Simoneau, victime de blessures à la tête et au cou par le passé, a été évacué à l’aide d’une civière avant d’être transporté à l’hôpital pendant que les amateurs retenaient leur souffle dans les gradins. Les Voltigeurs ont confirmé après le match qu’il était conscient et que son état était jugé stable.

«C’est un geste qui n’a pas sa place dans notre ligue. Je regarde le joueur en question qui en sera à son huitième cas de discipline. Je pense que toutes les fois qu’il sera sur la glace, on peut s’attendre à ce que ce soit du pareil au même», a déploré le pilote Steve Hartley.

Invité à commenter les propos de son vis-à-vis, Hartley a balayé du revers de la main la thèse de la collision.

«Je respecte Patrick, mais il essaie de défendre son joueur là-dessus. Je n’embarquerai pas là-dedans. Mon état d’esprit est avec notre joueur qui est à l’hôpital. C’est triste qu’en 2018, on parle encore de gestes disgracieux dans notre sport», a-t-il lâché.

Chaudement disputé

Au-delà du geste de Robidoux, les Remparts n’ont affiché aucun complexe face à l’une des équipes aspirant aux grands honneurs cette saison grâce à leur vitesse. Louis-Filip Côté a brisé une égalité de 2-2 en fin de troisième période à l’aide d’un boulet pour procurer aux Québécois leur première victoire sur la route. Québec complète sa séquence de trois matchs en autant de soirs avec une récolte de quatre points (2-1).

«Je suis extrêmement fier de mes joueurs qui ont offert toute une performance contre une équipe qui venait de gagner 12-1 la veille et qui a une belle profondeur. On en a discuté [après le coup de Robidoux], il fallait rester concentrés», a souligné Roy, qui s’est également réjoui de la prestation du gardien Anthony Morrone. Ce dernier a stoppé 31 des 33 rondelles dirigées vers lui.