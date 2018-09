Wuhan: Aryna Sabalenka triomphe

La Bélarussienne Aryna Sabalenka a remporté samedi le tournoi de Wuhan en s'imposant face à l'Estonienne Anett Kontaveit, 6-3, 6-3.

La joueuse de 20 ans seulement empoche ainsi son deuxième titre en carrière après New Haven en août dernier.

Il n'y a pas eu beaucoup de suspense, Sabalenka, 20e mondiale ayant fait respecter la hiérarchie face à son adversaire classée 27e, après seulement 1h13 de match. La gagnante n'aura pas eu à défendre une seule balle de bris pendant cette rencontre qui lui permet de grimper à la 16e place au classement WTA , passant devant... Serena Williams.

Sabalenka a, par moments, été totalement injouable, s'appuyant sur un savant mélange de tennis agressif et de jeu placé. Kontaveit a alors été prise au dépourvu, elle qui faisait la course en tête dans le premier set.

La finale du tournoi de Wuhan, pourtant fréquenté par de nombreuses têtes d'affiche, opposait deux joueuses non têtes de série pour la seconde fois consécutive après la finale de l'an dernier remportée par la Française Caroline Garcia face à l'Australienne Ashleigh Barty.

La rencontre était diffusée en direct sur les ondes de TVA Sports.

Sabalenka, actuellement 20e joueuse mondiale, remporte un deuxième titre cette saison après celui de New Haven, au Connecticut, il y a un mois. Il s'agit du seul titre de sa carrière.

C'était un premier affrontement entre les deux joueuses.

Tachkent: Margarita Gasparyan remporte son deuxième titre

Margarita Gasparyan (299e) a remporté samedi le tournoi WTA de Tachkent en écrasant Anastasia Potapova (132e), son habituelle partenaire de double, 6-2, 6-1 dans une finale entre Russes.

Gasparyan a mis à peine plus d'une heure pour battre sa très jeune adversaire (17 ans). Revenue récemment à la compétition après avoir été stoppée pendant plus d'un an dans son ascension à cause d'une blessure à un genou, elle remporte à 24 ans le deuxième titre de sa carrière, après celui décroché à Bakou en 2015.

Potapova, ancienne championne juniors à Wimbledon en 2016, disputait, elle, sa deuxième finale sur le circuit, après celle de Moscou en juillet dernier.

Chengdu: Tomic rejoint Fognini en finale

L'Australien Bernard Tomic (123e), passé par les qualifications, a battu samedi le Portugais Joao Sousa (50e) 6-4, 6-4 pour se qualifier pour la finale du tournoi de Chengdu, où il sera opposé à l'Italien Fabio Fognini.

Fognini, no.13 mondial et tête de série no.1, avait battu dans la première demi-finale l'Américain Taylor Fritz (62e) 6-7 (5), 6-0, 6-3.

L'Italien briguera à 31 ans le neuvième titre de sa carrière, le quatrième cette année après ceux conquis à Sao Paulo en mars, Bastad en juillet et Los Cabos en août.