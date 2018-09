Les Voltigeurs avancent sans penser à Comtois

DRUMMONDVILLE – Même si les Voltigeurs ne sont toujours pas fixés dans le dossier de l’attaquant Maxime Comtois, qui risque fort bien d’amorcer la saison avec les Ducks d’Anaheim au cours des prochains jours, l’entraîneur Steve Hartley n’en perd pas le sommeil pour autant.

Le choix de deuxième ronde (50e au total) de la formation californienne en 2017 impressionne depuis le début du camp d’entraînement avec trois buts et une passe en quatre rencontres, si bien qu’il devrait être invité à poursuivre son aventure au-delà du calendrier préparatoire. Il fait partie des 32 joueurs toujours en lice au camp des Ducks.

Les Ducks sont actuellement aux prises avec une tonne de blessés, dont leur as Corey Perry, qui s’absentera pour une durée de cinq mois, ce qui pourrait ouvrir la porte au Québécois pour à tout le moins obtenir un essai de neuf matchs.

«Sincèrement, je serais content qu’il joue dans la Ligue nationale à 19 ans, car c’est ça son but et je l’ai dirigé à Châteauguay. C’est un professionnel sur la glace et hors glace. Il fait tout pour arriver à son but.

«C’est sûr qu’on aimerait l’avoir, mais je ne me concentre pas là-dessus. J’ai 20 joueurs qui sont capables de jouer ce soir [samedi] et ce sont les 20 joueurs qui on croit vont nous aider à gagner. Si Max revient, que ce soit dans deux semaines, trois semaines ou dans deux mois, on va l’accueillir à bras ouverts», a expliqué le pilote qui a succédé à Dominique Ducharme avant le match de samedi soir face aux Remparts de Québec.

Pas une première

Certes, ce ne serait pas la première fois qu’un hockeyeur de cet âge fasse le saut dans la LNH, mais chaque fois que la situation se produit, cela amène le club junior à rebrasser ses cartes. Dans le cas des Voltigeurs, la situation semble différente tellement l’équipe regorge de talent. Acquis des Tigres, Comtois a amassé 44 buts et 85 points, l’an dernier, en plus de percer l’alignement d’Équipe Canada junior.

«Pour nous, ça se peut qu’il ne revienne pas, alors on ne peut pas s’attarder là-dessus en se disant «quand est-ce que Max va revenir ?». C’est business as usual pour nous. On a 23 joueurs qui sont ici présentement et en qui on a confiance. C’est à nous de faire le travail», a insisté Hartley, qui a discuté à quelques reprises avec Comtois dans les derniers jours.