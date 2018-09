Les Red Wings se paient l’équipe B des Maple Leafs

C’est sans John Tavares, Auston Matthews et compagnie que les Maple Leafs de Toronto ont baissé pavillon 5-1 contre les Red Wings, samedi soir, dans un affrontement préparatoire présenté à Detroit.

Rapidement, les favoris de la foule se sont forgé une avance de 2-0 en première période. C’est Vili Saarijarvi et Dominic Turgeon qui ont inscrit ces filets.

La réplique torontoise est venue en début du deuxième vingt, alors que Carl Grundstrom a touché la cible pour une première fois dans un match présaison.

Malheureusement pour les visiteurs, les «Wings» ont déjoué Curtis McElhinney deux autres fois avant la fin de la période. Matt Puempel et Martin Frk étaient les auteurs de ces réussites.

Finalement, Libor Sulak a complété la marque lors de la dernière période.

McElhinney a effectué 32 arrêts sur 37 tirs dans la cage dans Maple Leafs. Son vis-à-vis, Jonathan Bernier, a fait 25 arrêts dans la victoire.

Le Lightning l’emporte face aux Panthers

Le Québécois Mathieu Joseph a créé l’égalité au début de la troisième période avec son quatrième but du calendrier préparatoire. Son coéquipier J.T. Miller a permis aux siens de l’emporter en déjouant Roberto Luongo en fin d’engagement. Sur cette réussite, Steven Stamkos et Mikhail Sergachev ont construit le but.

L’autre marqueur des gagnants a été Cory Conacher, qui a profité d’une mention d’aide de Danick Martel.

Devant la cage du Lightning, Andrei Vasilevskiy a été très bon, ne permettant que deux buts sur 33 lancers.

Dans le camp des Panthers, Jonathan Huberdeau et Mike Hoffman ont touché la cible. Pour sa part, Luongo a réalisé 23 arrêts.