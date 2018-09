Les Rays ont le meilleur sur les Blue Jays

Un simple productif de Mallex Smith a fait la différence, samedi, à St. Petersburg, où les Rays de Tampa Bay l’ont emporté 4-3 devant les Blue Jays de Toronto.

Smith a permis aux Rays de prendre les devants 4-2 en septième manche, lorsqu’il a poussé Andrew Velazquez au marbre. Précédemment, Austin Meadows avait dénoué l’impasse en claquant son sixième circuit de la saison.

Reese McGuire et Teoscar Hernandez ont tous deux frappé la longue balle pour les Blue Jays. Il s’agissait d’un 22e circuit cette saison pour Hernandez et d’un deuxième pour McGuire.

C.J. Cron a également propulsé la balle à l’extérieur du terrain pour les Rays en deuxième manche. Brandon Lowe a produit l’autre point des favoris de la foule, en sixième, avec un simple.

Snell s’illustre

Bien qu’il n’ait pas été impliqué dans la décision, Blake Snell a été brillant au monticule pour les Rays. Candidat potentiel au trophée Cy Young dans l’Américaine, le lanceur gaucher a réalisé 10 retraits au bâton en cinq manches. Il n’a alloué qu’un point, trois coups sûrs et quatre buts sur balles.

La victoire a été portée à la fiche de Diego Castillo (4-2), qui a concédé un point et un coup sûr en deux manches sur la butte. Il a également retiré quatre frappeurs au bâton. Pour sa part, Sergio Romo a signé son 25e sauvetage de la saison.

Ryan Borucki (4-6) a encaissé le revers après avoir accordé quatre points, sept coups sûrs et trois buts sur balles en six manches et deux tiers.

Les deux formations se retrouveront dimanche après-midi pour le dernier match de la série et de la saison.