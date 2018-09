Le PSG en démonstration à Nice

Le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel et Neymar déjà dans l'histoire: le club parisien a remporté samedi sa huitième victoire consécutive en Ligue 1 à Nice (3-0), grâce notamment à un doublé de sa superstar brésilienne, ce qui constitue un nouveau record dans le football d'après-guerre en France.

Paris rejoint l'Olympique lillois, qui avait réalisé jusque-là le meilleur démarrage de l'histoire du championnat de France avec huit victoires au commencement de la saison 1936-1937. Neymar s'est offert le doublé en fin de match après avoir ouvert le score (22e, 90+2e), Christopher N'Kunku ayant fait le break dès l'entame de la seconde période (46e).

Avec 24 points et un minimum de huit points d'avance déjà assurés sur leurs dauphins au terme de cette 8e journée, les champions de France sont totalement intouchables sur la scène nationale, avant l'importante réception de l'Etoile Rouge de Belgrade en Ligue des champions mercredi.

Lyon perd la deuxième place

Lyon, tenu en échec par Nantes et son entraîneur fragilisé Miguel Cardoso 1-1, a perdu samedi sa deuxième place au classement, donnant l'occasion à Marseille, Lille, et Montpellier, de l'éjecter du podium dimanche en clôture de la 8e journée du Championnat de France.

Les hommes de Bruno Genesio, désormais troisièmes derrière Saint-Etienne (2e, 15 points contre 14 à l'OL), avaient fait le plus dur en ouvrant le score par Houssem Aouar (22e).

Mais après l'égalisation de Gabriel Boschilia (62e), Nabil Fekir a manqué le pénalty de la victoire en fin de match.

Real et Atlético dos à dos, Barcelone leader

Dominateurs tour à tour, le Real Madrid et l'Atlético se sont neutralisés 0-0 dans le derby de la capitale, samedi pour la 7e journée du Championnat d'Espagne, laissant en tête le FC Barcelone, freiné par l'Athletic Bilbao un peu plus tôt (1-1).

Dans un match intense et électrique, les deux voisins de la capitale ont chacun pris l'ascendant pendant 45 minutes mais les gardiens Thibaut Courtois et Jan Oblak ont annihilé toutes les tentatives de part et d'autre au stade Santiago-Bernabeu.

Au classement, ce partage des points permet au Barça (1er, 14 pts) de rester leader à la différence de buts devant le Real (2e, 14 pts) et Séville (3e, 13 pts), vainqueur à Eibar 3-1 pour doubler l'Atlético (4e, 12 pts).

Dortmund prend les commandes de la Bundesliga

Le Borussia Dortmund, mené 2-0 à la pause, s'est imposé avec caractère à Leverkusen 4-2 samedi pour prendre seul la tête de la Bundesliga, avec un point d'avance sur le Bayern Munich, battu pour la première fois de la saison vendredi soir à Berlin par le Hertha.

Le Hertha est troisième à égalité avec Munich (13 pts) mais devancé à la différence de buts.

Beaucoup reste à travailler dans le jeu du Borussia, mais depuis l'arrivée de Lucien Favre sur le banc en début de saison, l'équipe fait preuve d'une combativité et d'un esprit de corps qui lui avaient fait défaut la saison dernière. Les Noir et Jaune restaient sur un 7-0 mercredi soir contre Nuremberg.

Aux buts de Mitchell Weiser (9e) et Jonathan Tah (39e) ont répondu Jacob Bruun Larsen (65e), Marco Reus (69e) et le transfuge de Barcelone Paco Alcacer, entré à l'heure de jeu pour réussir un doublé en toute fin de match (85e, 90e+4).

«C'est un beau moment pour nous, mais il est important de rester à fond et de garder cet élan pour les matches à venir», déclaré le gardien de Dortmund Roman Bürki, le regard fixé sur la réception de Monaco mercredi en Ligue des champions.