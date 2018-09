Justin Ducharme s’illustre, les «Sags» l'emportent

À Gatineau, Justin Ducharme a marqué deux buts dans la victoire de 3-0 des Saguenéens de Chicoutimi sur les Olympiques.

Les visiteurs ont inscrit leurs trois buts lors du deuxième engagement. Vladislav Kotkov a ouvert la marque avec son premier but de la saison. Ducharme a ensuite touché la cible deux fois en moins de sept minutes.

Pier-Olivier Lacombe a répliqué pour les Olympiques en milieu de troisième.

Zachary Bouthillier a réussi 33 arrêts devant le filet des Saguenéens. Son vis-à-vis, Tristan Bérubé, a cédé trois fois sur 33 lancers.

Taro Jentzsch s’occupe des Foreurs

Taro Jentzsch a amassé trois points, dont deux buts, dans la victoire de 6-3 du Phoenix contre les Foreurs de Val-d’Or, samedi après-midi, à Sherbrooke.

Pour la formation abitibienne, cette défaite est leur cinquième en autant de matchs depuis le début de la saison.

Samuel Poulin et Edouard St-Laurent ont chacun conclu la rencontre avec deux points.

Du côté des Foreurs, Jérémy Michel a touché la cible à deux reprises.

Jonathan Lemieux et Mathieu Marquis ont fait face à un total de 59 lancers devant la cage des visiteurs. Du côté du Phoenix, Thommy Monette a réalisé 25 arrêts.

Zachary Edmond ferme la porte

À Rimouski, le gardien Zachary Edmond a effectué 36 arrêts et les Huskies de Rouyn-Noranda ont battu l’Océanic 5-2.

Edmond a été particulièrement occupé, devant faire face à 38 lancers. Il a su garder son équipe dans le match à de nombreuses reprises, alors que ses adversaires ont passé énormément de temps dans sa zone.

Son vis-à-vis, Carmine-Anthony Pagliarulo a été beaucoup plus chancelant, accordant cinq buts sur 24 tirs.

Les marqueurs des Huskies ont été Vincent Marleau, Peter Abbandonato, Justin Bergeron, William Cyr et Patrik Hrehorcak.

Dans le camp de l’Océanic, Jimmy Huntington et Anthony Gagnon ont touché la cible.

Mathias Laferrière propulse les Screaming Eagles

Au Cap-Breton, Mathias Laferrière a inscrit un but et une mention d’aide dans une victoire de 3-1 des Screaming Eagles sur les Islanders de Charlottetown.

Le joueur de centre de 18 ans a d’abord participé au premier filet des siens, qui a été réalisé par Egor Sokolov en première période. Brooklyn Kalmikov a doublé l’avance des siens en deuxième et Laferrière a marqué le dernier but des gagnants dans l’engagement ultime. Il s’agissait de son troisième but de la présente saison.

La réplique des Islanders est venue du bâton de Colin Van Den Hurk.

Dans les filets, Kevin Mandolese a réussi 20 arrêts dans la victoire et Matthew Welsh a affronté 37 tirs dans la défaite.

Le Titan massacre les Sea Dogs

À Saint John, Cole Rafuse a réussi quatre buts et le Titan de l’Acadie-Bathurst a humilié les Sea Dogs 10-1.

L’ailier droit a également ajouté deux mentions d’aide à sa fiche. Marc-André LeCouffe s’est aussi démarqué avec un but et trois mentions d’aide. Félix-Antoine Drolet a également inscrit deux buts dans cette dégelée.

L’unique but des Sea Dogs a été produit par Brady Burns. Dans la cage des perdants, Tommy DaSilva a accordé six buts sur 16 lancers en 20 minutes de jeu. Son coéquipier a permis les quatre autres filets sur 25 tirs.

Pour sa part, Mark Grametbauer a contré 22 des 21 lancers auxquels il a fait face.