Impact : le match de l’année

Il y a un danger à sortir les superlatifs quand il est question d’un événement sportif, mais il n’y a pas meilleure façon de décrire l’affrontement entre l’Impact et le D.C. United qu’en disant qu’il s’agit du match de l’année.

Voyez cet affrontement à TVA Sports dès 19h; avant-match à 18h30.

L’Impact (40 points) s’accroche à sa mince avance de cinq points en sixième position de l’Association Est de la Major League Soccer. D.C. vient un rang derrière avec 35 points.

Ce n’est donc pas une exagération de dire que ce match sera déterminant pour les deux équipes.

«C’est sûr qu’on veut absolument le gagner pour se donner une marge de manœuvre pour les trois matchs qui vont suivre», assure Samuel Piette.

Rappelons que l’Impact a déjà réalisé un exploit en remportant un match de premier tour par la marque de 4 à 2 au vieux RFK Stadium, en 2016.

Pression

Un tel match ne vient pas sans une forte pression, mais celle-ci, on l’a vu tout au long de la semaine, ne semble pas affecter l’équipe.

«C’est une bonne pression à avoir, lance Evan Bush sans hésiter. Cette équipe est à son meilleur quand il y en a un peu. Dans les dernières semaines, nous avons bien répondu.»

«Il y a deux façons de voir cette pression, soit c’est un obstacle, soit c’est une opportunité. Nous y sommes allés pour l’opportunité.»

C’est sans doute un discours qui plaît à Rémi Garde, qui préfère ne pas trop parler de cette fameuse pression.

«On sait tous que le match est très important même s’il y aura encore trois matchs derrière pour nous et cinq pour D.C., mentionne l’entraîneur-chef. Les deux ou trois derniers matchs ont aussi été importants. Je n’essaie pas d’évacuer la pression auprès des joueurs. Il faut l’accepter et la gérer plutôt que de la refuser.»

«Quand nous sommes bons, c’est parce qu’on est détendus et disciplinés, mais avec un sentiment de liberté quant à ce qu’on peut faire sur le terrain», a ajouté Bush.

Avance

L’Impact détient une priorité de cinq points sur D.C. qui a toutefois deux matchs en mains et qui joue cinq de ses six derniers matchs à domicile.

De l’avis d’Evan Bush, le simple fait que l’équipe de la capitale nationale américaine soit en situation de rattrapage met automatiquement plus de pression sur elle.

«Si on perd, on a toujours plus de points qu’eux, ils doivent obtenir des points. Un nul ou une victoire pour nous et c’est un bon résultat alors qu’un nul pour eux, c’est un peu comme une défaite.»

C’est un avis que partage Samuel Piette qui entend bien tout faire pour repartir de Washington avec les trois points.

«Même une nulle ne serait pas dramatique. On a quand même cinq points d’avance même s’ils ont des matchs en main, mais il faut qu’ils les gagnent.»

Comme les autres

Rémi Garde, qui va certainement faire appel aux mêmes joueurs que lors des dernières semaines, n’entend pas déroger à son plan de match. «On doit tous être concernés comme on l’a été sur les derniers matchs. C’est une équipe qui doit défendre et non pas seulement le joueur qui se trouve dans la zone ou au contact de ces joueurs-là.»

«C’est un travail collectif qu’il sera important de continuer à faire. On l’a plutôt bien fait depuis pas mal de temps.»

C’est pratiquement un mantra pour l’entraîneur depuis le début de la saison, mais c’est aussi ce qui a fait en sorte que l’équipe ait pris son envol. On comprend qu’il insiste autant.



Le sac à surprise de Wayne Rooney

Parmi les joueurs talentueux, il y a ceux qui ont des tendances et ceux qui sont imprévisibles. Si l’on se fie aux propos de Samuel Piette, Wayne Rooney, qui accumule 5 buts et 6 passes en 14 matchs, fait partie du second groupe.

«En pointe, il décroche beaucoup. [Luciano] Acosta et lui sont dans un très bon moment. Il joue parfois même au milieu de terrain. On le voit parfois bas.»

Dans le camp de l’Impact, pendant que les experts cherchent à analyser tous les scénarios découlant du résultat du match de ce soir, Rémi Garde, lui, n’y accorde pas la moindre importance.

«Je dirais que ce n’est pas mon travail d’analyser le match de cette façon. Je préfère mettre mes joueurs dans les bonnes dispositions plutôt que d’essayer de savoir ce qui se passera si nous gagnons ou si nous perdons.»