«Il ne faut pas abandonner après cette défaite»

L’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal, Rémi Garde, a été catégorique sur le sujet. Sa formation ne s’est pas présentée à Washington, et le résultat final en est la preuve.

«On a raté le rendez-vous, ça c’est clair, a affirmé Garde, samedi, après le cuisant revers de 5-0 face à D.C. United. On s’est fait surclasser par nos adversaires et [...] quand on joue comme ça, on n’est pas une (bonne) équipe.»

Pourtant, le onze montréalais espérait pouvoir rebondir en deuxième demie, alors que la formation montréalaise ne tirait de l’arrière que d’un seul but après 45 minutes de jeu.

«Je n’avais pas l’impression qu’on allait encaisser autant de buts en deuxième demie, a admis l’entraîneur français. J’espère que cette défaite de 5-0 va nous réveiller en vue du prochain match contre le Crew.»

