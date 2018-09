GP de Russie: Valtteri Bottas obtient la position de tête

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) s'est offert samedi la position de tête du Grand Prix de Russie devant les rivaux au Championnat du monde de F1, son coéquipier britannique Lewis Hamilton et l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari).

Le circuit de Sotchi est celui sur lequel Bottas avait remporté sa toute première victoire dans la catégorie l'an dernier.

L'autre Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) partir de la quatrième position.

Bottas a dominé son coéquipier Hamilton, qui a raté son deuxième et dernier tour en Q3 (dernière partie des qualifications), pour 145/1000 et Vettel pour 556/1000, signe du manque de rythme de la Scuderia ce week-end.

S'élancer en pole position n'est toutefois pas une garantie de victoire comme l'a démontré Bottas l'an dernier, en dépassant les Ferrari, qui s'étaient qualifiées devant lui, au départ.

Le Danois Kevin Magnussen (Haas), 5e, est le "meilleur du reste", devant le Français Esteban Ocon (Force India), dont l'avenir en F1 est toujours plus qu'incertain pour 2019, et le Monégasque Charles Leclerc (Sauber), en partance pour Ferrari l'an prochain.

Le Mexicain Sergio Pérez (Force India), le Français Romain Grosjean (Haas) et le Suédois Marcus Ericsson (Sauber), rétrogradé dans le rôle de troisième pilote de l'écurie suisse la saison prochaine, complètent le top 10.

Voués à s'élancer en fond de grille après avoir changé leurs moteurs et, pour les Red Bull, leurs boîtes de vitesse, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) et le Français Pierre Gasly (Toro Rosso) n'ont pas pris part à la Q2.

Les Renault, en difficulté depuis le début du week-end, ont fait de même pour se contenter des 11e et 12e places au départ.

Éliminés dès la Q1, le Russe Sergey Sirotkin (Williams), le Belge Stoffel Vandoorne (McLaren), le Canadien Lance Stroll (Williams) et l'Espagnol Fernando Alonso (McLaren) occuperont les 7e et 8e lignes, devant les pilotes Red Bull et Toro Rosso.

Grille de départ

1re ligne:

1. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2e ligne:

3. Sebastian Vettel (GER/Ferrari)

4. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)

3e ligne:

5. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari)

6. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes)

4e ligne:

7. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari)

8. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes)

5e ligne:

9. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

10. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari)

6e ligne:

11. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault)

12. Nico Hülkenberg (GER/Renault)

7e ligne:

13. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes)

14. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault)

8e ligne:

15. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes)

16. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault)

9e ligne:

17. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault)

18. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda)

10e ligne:

19. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda)

20. Max Verstappen (NED/Red Bull-Renault)

Qualifications N.3

1. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:31.387

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:31.532

3. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:31.943

4. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:32.237

5. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:33.181

6. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:33.413

7. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:33.419

8. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:33.563

9. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:33.704

10. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:35.196

Qualifications N.2

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:32.595 (Q)

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:32.744 (Q)

3. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:33.045 (Q)

4. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:33.065 (Q)

5. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:33.488 (Q)

6. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:33.517 (Q)

7. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:33.596 (Q)

8. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:33.747 (Q)

9. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:33.923 (Q)

10. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:33.995 (Q)

Eliminés:

11. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) n'a pas inscrit de temps

12. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) n'a pas inscrit de temps

13. Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) n'a pas inscrit de temps

14. Nico Hülkenberg (GER/Renault) n'a pas inscrit de temps

15. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) n'a pas inscrit de temps

Qualifications N. 1

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:32.410 (Q)

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:32.964 (Q)

3. Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1:33.048 (Q)

4. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:33.247 (Q)

5. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:33.341 (Q)

6. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:33.476 (Q)

7. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:33.924 (Q)

8. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:34.022 (Q)

9. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:34.078 (Q)

10. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:34.084 (Q)

11. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:34.170 (Q)

12. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:34.290 (Q)

13. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:34.383 (Q)

14. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:34.626 (Q)

15. Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:34.655 (Q)

Eliminés:

16. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:35.037

17. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:35.504

18. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:35.612

19. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:35.977

20. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:36.437