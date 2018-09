Les Canadiens blanchis par les Sénateurs

Les Canadiens de Montréal ont été blanchis 3-0 par les Sénateurs, samedi soir, à Ottawa, dans le dernier match de son calendrier préparatoire.

Un peu plus de quatre minutes après la mise au jeu initiale, les employés de soutien des Sénateurs ont inscrit le premier filet de ce duel. Après avoir bien travaillé dans le fond du territoire, Magnus Paajarvi a testé Carey Price une première fois et son coéquipier Tom Pyatt a ensuite complété le travail.

Le second but des favoris de la foule a été réussi par Matt Duchene. L’électrisant attaquant a transporté le disque dans la zone du Tricolore avec vitesse. Il a ensuite remis le disque à Brady Tkachuk, qui a d’abord attiré les deux défenseurs vers lui pour ensuite redonner la rondelle à Duchene. Ce dernier a facilement déjoué Price, qui était hors position.

Profitant d’un avantage numérique quelques instants plus tard, Bobby Ryan a complété un bel échange à trois avec Duchene et Mark Stone pour creuser l’avance des «Sens».

Le gardien partant du Bleu-Blanc-Rouge a terminé sa soirée de boulot après le second engagement. Price a arrêté 18 des 21 tirs dirigés contre lui.

Pour sa part, Antti Niemi, qui a joué la troisième, a été parfait sur 10 lancers.

Quant à lui, Craig Anderson a réalisé 19 arrêts pour obtenir le blanchissage.

Claude Julien n’avait pas habillé Jesperi Kotkaniemi pour ce duel. Le premier choix du CH au dernier repêchage de la LNH a eu la confirmation qu’il commencera la saison à Montréal un peu plus tôt dans la journée. En plus du Finlandais, Brendan Gallagher, Artturi Lehkonen, Mike Reilly et le gardien Charlie Lindgren n’ont pas pris part au match.

Les Canadiens entameront leur saison 2018-2019, mercredi soir, contre les Maple Leafs à Toronto.