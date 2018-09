Claude Julien : «On voit que Després a beaucoup de potentiel»

Claude Julien n’a pas caché que ses joueurs ont manqué d’agressivité à leur dernier match du calendrier préparatoire.

Écoutez ses commentaires dans la vidéo, ci-dessus.

Après la défaite de 3-0 chez les Sénateurs d’Ottawa, samedi, l’instructeur en chef des Canadiens de Montréal a admis que ses hommes ont été dominés par l’adversaire, et ce malgré le fait que certains se devaient d’impressionner les décideurs.

«C’était probablement notre pire match depuis le début camp d’entraînement», a-t-il reconnu, tout en prévenant que ses décisions ne sont pas prises selon ce qu'il a vu à Ottawa.

«On a connu un très bon camp et on a vu de bonnes choses. C’était le dernier soir pour évaluer certains joueurs. Un match comme ça est encore plus difficile. J’aurais aimé voir quelque chose de plus positif.»

En défense, la compétition entre Xavier Ouellet et Simon Després ne semble pas avoir de vainqueur à l’heure actuelle : même si Julien a confié plus de 22 minutes de temps de glace au premier (le joueur le plus utilisé face aux Sénateurs), le pilote du CH n’a pas clairement écarté l’autre de l’échiquier.

«On voit qu’il a beaucoup de potentiel. C’est pourquoi il a joué encore ce soir», a-t-il noté au sujet de Després.

«Nous ferons nos évaluations finales dans les prochains jours. On verra.»

Les Canadiens ont conclu le calendrier préparatoire avec une fiche de 4-3. Ils entament leur saison le 3 octobre à Toronto.