Canadiens: le sort de Kotkaniemi fixé?

Tout indique que les Canadiens de Montréal ont pris leur décision finale concernant le jeune attaquant Jesperi Kotkaniemi.

En effet, l'entraîneur-chef Claude Julien a jugé qu'il n'était pas nécessaire qu'il affronte les Sénateurs d'Ottawa dans le cadre du dernier match préparatoire de sa formation.

Ce sera toutefois une dernière chance pour les défenseurs québécois Xavier Ouellet et Simon Després de se faire valoir. L'attaquant Michaël Chaput tentera aussi de forcer la main aux dirigeants du CH.

Voici l’alignement pour le match de ce soir contre les Sénateurs d’Ottawa.



The lineup for tonight’s game against the Ottawa Senators. #GoHabsGo pic.twitter.com/U65vd0gXQK