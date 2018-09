Les Cataractes victimes de leur succès

Publié aujourd'hui à 15h06

Mis à jouraujourd'hui à 15h18

Il faut se promener un peu dans le Centre Gervais-Auto de Shawinigan pour réaliser à quel point des pas de géants ont été faits par l’organisation en une décennie.

Devant le banc des Cataractes, une énorme bannière jaune met en évidence le plus haut fait d’armes de l’organisation, la conquête de la coupe Memorial en 2012. Un premier, le seul, sacre éliminatoire de l’histoire des Cats.

En dix ans, l’équipe a atteint la finale à deux occasions et percé le top-5 du classement général à cinq reprises. Shawinigan a raté les séries deux années seulement. Dans la réalité des cycles du hockey junior, qui vont de sommets en reconstructions, c’est digne de mention.

En observant les différentes bannières, affiches promotionnelles et souvenirs qui garnissent les murs du temple de hockey de Shawinigan, une chose frappe : la fierté d’avoir fourni plusieurs joueurs à la Ligue nationale de hockey.

En 10 ans seulement, l’équipe a fourni un grand total de 17 joueurs à la LNH par l’entremise du repêchage.

Dans le bureau du grand patron de l’équipe, Martin Mondou, trois chandails sont accrochés au mur: ceux de Michael Bournival, Anthony Beauvillier et Samuel Girard. Trois produits 100% Cataractes.

Depuis trois ans, des joueurs ont quitté les Cataractes pour les rangs professionnels alors qu’on espérait leur retour en Mauricie.

En 2016, les Islanders de New York récompensaient Anthony Beauvillier et lui offraient une promotion dans le plus prestigieux circuit de hockey de la planète. À maturité, les Cats perdaient leur meilleur joueur. Les espoirs de championnat se sont envolés en fumée.

Un an plus tard, Samuel Girard quittait pour Nashville puis Brandon Gignac accédait à la Ligue américaine à 20 ans. Ils étaient des monnaies d’échanges susceptibles de relancer l’équipe après deux belles années.

Cette année, voilà que c’est le tour de Simon Benoit de quitter Shawinigan plus tôt que prévu. Son départ laisse un vide immense à la ligne bleue, l'arrière de 20 ans aurait fait exploser la banque à Noël.

En termes clairs, Shawinigan a été victime de son propre succès.

Aux guichets, l’équipe est en santé. Encore cette année, pour l’année de leur 50e anniversaire, les Cataractes ont osé, en présentant la séance annuelle du repêchage en juin dernier. Le repêchage du samedi a été présenté devant une salle comble.

En février 2019, les Cataractes tiendront deux matchs extérieurs dans les Grandes Estrades de St-Tite, un événement qui comporte sa part de risques financiers. Martin Mondou et son président Roger Lavergne sont confiants d’en faire une grande réussite encore une fois. Ils voient grand pour leur ville.

Les Cataractes sont maintenant une équipe en bonne santé financière. Sur le plan hockey, la relance de l’organisation est entre de bonnes mains.

Oui, ces mêmes Cataractes qui devaient vendre leurs choix de repêchage pour arriver dans les années 90... Le grand manitou des Cataractes, Denis Francoeur, multipliait les miracles pour joindre les deux bouts.

La réalité a bien changé, même si Shawinigan demeure un petit marché dans la Ligue canadienne de hockey.

Les Cats vont bien, très bien.

Tellement bien qu’ils sont victimes de leur succès.