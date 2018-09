Une motivation pour Olivier Crête-Belzile

Ignoré lors du dernier repêchage de la LNH, le défenseur Olivier Crête-Belzile n’en a pas été plus affecté en préparation de sa deuxième saison avec le Phoenix. Au contraire!

De son propre aveu, le produit du Blizzard du Séminaire Saint-François a connu un lent départ à ses premiers mois dans la LHJMQ, l’an dernier, avant de définitivement prendre son envol à la mi-saison. C’est donc débordant de confiance qu’il a amorcé la nouvelle campagne.

«Je suis arrivé au camp sans pression et l’an passé, en ayant bien fini la saison, mon objectif était de commencer la saison comme à la fin de l’année dernière [...] À partir de janvier, j’ai pris plus de confiance. Il y avait une période d’adaptation à vivre», a résumé le joueur natif de Cap-Rouge, auteur de trois buts et 16 points en 67 rencontres l’an passé, avant le duel entre les Remparts et le Phoenix en Estrie.

Contrat en mire

Si Crête-Belzile préfère se concentrer sur les succès de son équipe plutôt que sur les siens, son entraîneur Stéphane Julien espère qu’il se servira de la campagne comme tremplin pour décrocher un contrat professionnel.

Le pilote sherbrookois a d’ailleurs augmenté les responsabilités de son poulain de 18 ans en l’utilisant sur la principale paire défensive depuis le début du calendrier.

«Je pense qu’il est capable d’avoir un contrat professionnel et ça devrait être sa motivation. Quand je vois un gars comme [Jérémy] Groleau qui a signé [avec les Devils du New Jersey], c’est le même type de joueur. Il y a des gars qui signent dans la LNH et qui ont le même niveau que lui. Il faut qu’il soit constant dans ses performances jusqu’à la fin de la saison», a mentionné Julien.

Le principal intéressé est conscient que tous les chemins mènent à Rome.

«Oui, il y a de plus en plus de gars qui ne sont pas repêchés et qui reçoivent des contrats. Je me rends compte que c’est une possibilité pour moi et que ça peut arriver. Tu ne sais jamais. Si tu as une invitation à un camp pro et que tu fais bien, tu peux obtenir un contrat.»