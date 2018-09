Une dernière série pour John Gibbons et les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto amorceront, vendredi soir, leur dernière série de la saison face aux Rays de Tampa Bay, en Floride.

Le premier duel de cette série de trois matchs sera présenté dès 19h à TVA Sports.

Ainsi, John Gibbons prendra part à sa dernière série en tant que gérant des Jays, lui qui ne reviendra pas à son poste en 2019.

Thomas Pannone (4-1) sera sur la butte pour les Jays. Il sera opposé à Tyler Glasnow (1-5).

Les Blue Jays (72-87) sont depuis longtemps éliminés des séries éliminatoires, eux qui pointent au quatrième rang de la section Est de la Ligue américaine.

C'est le même scénario pour les Rays (88-71), qui, malgré une fiche plus que respectable, ne peuvent suivre le rythme dicté par les Red Sox de Boston (107-52) et même des Yankees de New York (98-61) dans l'Est de l'Américaine.