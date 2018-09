Une autre victoire pour les Mooseheads

Raphaël Lavoie a inscrit deux buts dans la victoire de 4-2 des Mooseheads de Halifax face aux Screaming Eagles du Cap-Breton, vendredi soir, à Sydney.

Il s’agit d’un troisième gain en autant de matchs pour les Mooseheads depuis le début de la saison.

Lavoie a ouvert la marque pour les visiteurs à mi-chemin dans la rencontre. Il a ensuite inscrit le but égalisateur en début de troisième lors d’un avantage numérique.

Samuel Asselin a enfilé le but gagnant quelques minutes plus tard, en supériorité numérique. Arnaud Durandeau a complété le pointage pour les Mooseheads dans un filet désert.

Mathias Laferrière et Adam McCormick ont été les marqueurs pour les Screaming Eagles.

Alexis Gravel a repoussé 28 tirs devant la cage des visiteurs tandis que son homologue Kevin Mandolese a réalisé 24 arrêts.

Simon Lafrance sonne la charge

À Drummondville, Simon Lafrance a mené les Tigres vers une victoire de 3-1 face aux Foreurs de Val-d’Or grâce à une production de deux buts.

Ce gain est le premier des Tigres depuis le début de la campagne.

Lafrance a inscrit le but gagnant et celui d’assurance au troisième engagement. Egor Serdyuk avait ouvert la marque pour les Tigres six secondes avant le premier but de Lafrance.

Jérémy Michel a été l’unique marqueur chez les Foreurs qui n’ont toujours pas savouré la victoire en quatre sorties cette saison.

Khovanov prend les choses en main

À Moncton, Alexander Khovanov a marqué deux buts en avantage numérique dans un gain de 5-2 des Wildcats face aux Sea Dogs de Saint John.

Jakob Pelletier, Jeremy McKenna et Jacob Hudson ont chacun enfilé l’aiguille en plus d’obtenir une mention d’aide.

Filip Prikryl et Maxim Cajkovic ont donné la réplique pour les Sea Dogs.

Devant le filet de l’équipe locale, Francis Leclerc a repoussé 22 des 24 tirs dirigés vers lui. À l’autre bout de la patinoire, Alex D’Orio a cédé quatre fois sur 35 lancers.

Un premier revers pour l’Océanic

À Rimouski, l’Océanic a subi son premier revers de la saison alors que les Huskies de Rouyn-Noranda l’ont emporté 5-1.

Félix Bibeau a mené les visiteurs avec une récolte de deux buts tandis que Peter Abbandonato a obtenu trois mentions d’aide.

Rafael Harvey-Pinard et William Cyr ont chacun conclu la rencontre avec deux points.

Jimmy Huntington a été l’unique marqueur chez l’Océanic.