Première défaite du Bayern

Le Bayern Munich s'est incliné pour la première fois de la saison vendredi soir à Berlin contre le Hertha (2-0), qui revient à sa hauteur en tête du classement avec 13 points, en attendant les autres matchs de la 6e journée de Bundesliga samedi et dimanche.

Dortmund et Brême, avec 11 points, se déplacent respectivement à Leverkusen et Stuttgart. Ils pourront passer devant le Bayern et le Hertha en cas de victoire.

Vedad Ibisevic a ouvert le score pour Berlin sur penalty (23e) après une faute de Jérôme Boateng sur Salomon Kalou, puis Ondrej Duda a doublé la mise juste avant la pause (44e), offrant au Hertha sa première victoire contre le «Rekordmeister» depuis 2009.

Les deux équipes devaient se racheter de sorties ratées mardi soir lors de la 5e journée. Après un début de saison sur les chapeaux de roue, le Hertha avait été freiné dans son élan par une défaite 3-1 à Brême. Le Bayern, incapable de convertir ses occasions, avait lui concédé à domicile un nul 1-1 contre le modeste Augsbourg, perdant ses premiers points de la saison.