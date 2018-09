Pour l'amour des combats locaux

Publié aujourd'hui à 17h30

Depuis quelques mois, j'entends de plus en plus d'amateurs de boxe réclamer des duels locaux.

Il y en aura d’ailleurs un bon, le 6 octobre prochain, lorsque les Québécois Steven Butler et Jordan Balmir s’affronteront dans le ring du Centre Vidéotron.

Les amoureux québécois du noble art adorent ces affrontements qui opposent deux boxeurs «de la place», comme on dit. Il faut dire que ces combats suscitent les passions.

Pourquoi les aimons-nous autant?

Selon l'entraîneur Marc Ramsay, le fait que ces affrontements impliquent des gens que nous connaissons et qui se fréquentent dans le petit milieu de la boxe contribue à susciter l’intérêt. Il y a assurément une question de fierté. Les boxeurs impliqués et leurs équipes veulent montrer qui est le meilleur en ville.

Pour ma part, lorsque je couvre un combat local, je ressens une tension et une pression supplémentaires pour ces pugilistes. Malgré notre devoir de réserve, il n'est jamais agréable de voir un boxeur de chez nous humilié lors d'un duel. Encore moins contre un adversaire qu'il connaît depuis des années ou qu'il a croisé chez les amateurs.

J'ai demandé à quatre entraîneurs québécois de nous parler du «combat local» qui les a le plus marqués.

Marc Ramsay : Alain Bonnamie contre Dave Hilton, 25 octobre 1990

«J'ai beaucoup aimé les trois duels entre Alain Bonnamie et Dave Hilton. Le talent de Hilton face à la détermination de Bonnamie. Ce combat a été mon premier auquel j’ai assisté en direct au Forum de Montréal. J'ai aussi aimé Dave Hilton contre Denis Sigouin. Un combat brutal.»

Stéphan Larouche : Dave Hilton vs Stéphane Ouellet, 27 novembre 1998

«Ce duel était attendu depuis plusieurs années. Leur fiche respective était impressionnante et les deux boxeurs étaient connus dans tous les foyers du Québec. Un jeune francophone contre un anglophone de la génération précédente. Le combat a été à la hauteur des attentes. De beaux échanges, une belle qualité technique de part et d'autre. Une fin dramatique surprenante (victoire par TKO pour Hilton). Une des plus belles foules rassemblées pour un tel combat.»

Vincent Auclair : Jean Pascal contre Adrian Diaconu, 19 juin 2009 et 11 décembre 2009

«On avait deux gars avec une excellente carrière amateur qui étaient au sommet de leur art en boxe professionnelle. En plus, ils se battaient pour un championnat du monde. Les deux combats ont été très intenses et il y avait une grosse différence de style ce qui a rendu le tout très intéressant!»

François Duguay : Mario Cusson contre Dave Hilton, 4 décembre 1983 et 24 mars 1984

«Pour moi, le combat local qui a eu le plus d'intérêt a été le premier choc entre Dave Hilton et Mario Cusson au Forum de Montréal, le 4 décembre 1983. Les attentes pour ce combat étaient incroyables. Le technicien formé par Georges Drouin, Mario Cusson, et "le chacal" Davey Hilton. L'excitation était à son comble dans un Forum rempli par plus de 18 000 spectateurs. Puis, coup de théâtre à la suite du coup de tête accidentel de Hilton sur Cusson au troisième round. L'arbitre Guy Jutras avait déclaré le combat nul. La foire qui s'en est suivi a été mémorable. Les gens qui avaient gagé sur Cusson avaient déjà payé leurs dettes et voulaient récupérer leurs argents après des partisans de Hilton. La table était déjà mise pour un deuxième combat qui a eu lieu le 24 mars 1984, remporté cette fois-ci par Hilton en 29 secondes au premier round.

J'y étais et ça reste un souvenir impérissable.»

De mon côté, je me souviens encore très bien de l’affrontement opposant Sébastien Demers à Renan St-Juste en décembre 2010. Je couvrais la boxe depuis peu et c’était la première fois que je couvrais un combat mettant en vedettes deux boxeurs québécois. Je savais que Demers n’était plus le même et que sa carrière tirait à sa fin, mais je ne m’attendais pas à le voir étendu au sol les bras en croix au deuxième round. J’ai réalisé, à cet instant, à quel point ce sport était cruel.

J’ai croisé par hasard Sébastien Demers il y a quelques jours. Ça m’a fait plaisir de le voir heureux et souriant. Le père de famille qu’il est désormais occupe un bon emploi et n’a pas perdu son sens de l’humour.

Et de votre côté, quel combat local a le plus marqué votre vécu d’amateur de boxe?