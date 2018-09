Les Twins s’imposent face aux White Sox

Après avoir produit sept points la veille face aux Tigers de Detroit, Willians Astudillo et Tyler Austin ont à nouveau pris les choses en main pour les Twins du Minnesota, vendredi après-midi, à Minneapolis. Le receveur et le joueur de premier but ont généré les deux points de l’équipe locale qui s’est imposée 2-1 face aux White Sox de Chicago.

Austin a permis aux Twins d’ouvrir la marque en première manche avec un roulant à l’avant-champ. Joe Mauer a marqué sur la séquence.

Leury Garcia a répliqué en troisième pour les visiteurs avec un simple productif. Astudillo a dénoué l’impasse en sixième manche avec un ballon-sacrifice qui a permis à Jake Cave de croiser le marbre.

Jose Berrios (12-11) a livré une solide performance au monticule. Le partant des Twins a alloué un point, trois coups sûrs et quatre buts sur balles en sept manches de travail, en plus de retirer neuf frappeurs sur des prises. Trevor May a assuré le sauvetage.

C’est Reynaldo López (7-10) qui a encaissé la défaite après avoir concédé deux points, quatre coups sûrs et cinq buts sur balles en six manches.