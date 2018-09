Les Remparts manquent d’opportunisme

Au lendemain d’une victoire à l’arraché contre Victoriaville, les Remparts n’ont guère montré plus d’éclats offensifs, mais cette fois, ils ont dû s’avouer vaincus 4-1 face au Phoenix sur la patinoire du Palais des sports Léopold-Drolet de Sherbrooke, vendredi soir.

À sa première rencontre sur la route de la jeune campagne, la formation québécoise subissait un deuxième revers en quatre sorties.

Et la défaite paraît pire qu’elle ne l’est puisque deux des quatre buts du Phoenix sont survenus dans une cage abandonnée en fin de rencontre.

«Je suis satisfait de la façon dont on joue. Je n’ai pas un mot à dire contre mes joueurs. On travaille et on est intense. C’est juste qu’on manque nos chances devant le filet. C’était leur premier match à la maison et fallait qu’ils sortent forts, et ils sont sortis forts», a déclaré l’entraîneur-chef des Remparts, Patrick Roy.

But hâtif

Louis-Filip Côté n’a pas mis de temps à refroidir l’ambiance à l’intérieur du vieil amphithéâtre en déjouant le gardien adverse dès la huitième seconde de jeu à la suite d’une passe précise d’Aleksei Sergeev.

Mais l’excitation n’a pas duré bien longtemps puisque Samuel Poulin a profité d’un jeu de puissance au Phoenix pour créer l’égalité quelques minutes plus tard.

Les Remparts se sont montrés menaçants par la suite, mais l’attaque s’est sont butée à un Brendan Cregan en pleine forme.

«Les chances sont là. On a bien bougé la rondelle. On a bien travaillé en zone offensive. C’est juste le long des bandes dans notre territoire où j’ai trouvé qu’on a été ordinaire.

Et ça leur a donné plusieurs opportunités. Ils ont été plus opportunistes que nous», a répondu Roy, qui a vanté le boulot du trio composé par les recrues Gabriel Montreuil et Brandon Frattaroli ainsi que Jérémy Laframboise.

«Le premier but aurait pu nous ébranler, mais je n’ai pas senti de panique sur le banc. C’étaient des encouragements entre les joueurs. On a travaillé tout le match et cette première victoire enlève un petit poids sur nos épaules», a mentionné son vis-à-vis du Phoenix, Stéphane Julien.

Le Slovaque Olivier Okuliar a mis le Phoenix dans le siège du conducteur jusqu’au son de la sirène finale en milieu de période médiane quand il a récupéré un retour de lancer.

Québec a ensuite bousillé deux occasions avec l’avantage d’un homme avant la fin de la période avant que Côté ne fende l’air sur une rondelle sautillante au milieu du troisième engagement alors que le cerbère était en déséquilibre.

«Ils ont travaillé plus dur que nous sur les rondelles libres et on aurait pu en mettre une [rondelle] dedans en troisième», constatait le gardien Dereck Baribeau, qui a été solide en repoussant 26 tirs.

S’il a chanté les louanges des plus jeunes, Roy commence à avoir hâte que ses vétérans se lèvent à l’attaque. «C’est chez nos plus vieux où on a hâte de voir une certaine production.»

Morrone impatient

À la veille d’être envoyé dans la mêlée pour la première fois de la campagne face aux Voltigeurs de Drummondville, le gardien Anthony Morrone ne cachait pas sa fébrilité.

Roy donnera en effet une journée de congé à son titulaire Dereck Baribeau contre l’une des puissances du circuit Courteau pour la rencontre de ce soir au Centre Marcel-Dionne.

«C’est un bon défi pour moi et j’ai hâte de mettre les patins et d’embarquer sur la glace! Patrick veut me voir performer contre une grosse équipe et je vais montrer ce que je peux faire», a révélé le portier de 19 ans acquis des Tigres de Victoriaville pendant le camp d’entraînement.

Même s’il ne se souvient pas des exploits sur lames de son coach, le joueur au nom d’origine italienne le considère comme une «idole de jeunesse» à cause de papa et grand-papa qui «m’ont montré des vidéos de lui». Morrone a une faible expérience de 13 matchs dans la LHJMQ.

Le grand patron des Diables rouges n’avait pas décidé après le match quels joueurs allaient écoper pour faire place aux recrues Félix-Olivier Chouinard et Dylan Schives, qui effectueront leurs débuts dans la LHJMQ ce soir, à Drummondville.

En vitesse

La rencontre de vendredi soir a débuté avec une trentaine de minutes de retard en raison des longues cérémonies d’avant-match pour souligner l’ouverture locale du Phoenix.

L’organisation avait invité pour l’occasion d’anciens hockeyeurs ayant marqué le hockey à Sherbrooke, dont la médaillée olympique Sarah Vaillancourt.