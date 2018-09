Les «Montagnards» : plus qu'un groupe de partisans

Vendredi soir, comme il est coutume chaque année à l’Université de Montréal, le «tailgate de la rentrée» a réuni des centaines de partisans des Carabins au CEPSUM.

En avant-plan, il y a les Montagnards, un regroupement de 71 amateurs qui se déplace à toutes les rencontres des «Bleus».

Cet organisme à but non lucratif a comme mission d’organiser des activités pour encourager les Carabins, mais aussi d’amasser des fonds (par le biais de commandites et subventions) afin de distribuer des bourses étudiantes.

«On va remettre deux bourses cette année à des étudiants-athlètes. C’est vraiment un succès pour nous, car ça fait 13 mois que l’organisme existe, a expliqué le président des Montagnards, Éric Généreux, à TVA Sports, vendredi.

«On veut être présent auprès de l’équipe pour montrer qu’au-delà du sport, ça se passe à l’extérieur du terrain.»

Des parents d’athlètes et d’anciens joueurs des Carabins sont impliqués dans la cause. Les 71 membres peuvent profiter de tous les produits sous leur chapiteau, des ailes de poulet aux tonneaux de bière.

«Sans nos commanditaires, on ne serait pas capable d’aller chercher ces membres-là. Ce sont les abonnements qui nous permettent de financer nos activités.»

Les spectateurs pourront repérer les plus bruyants adeptes près de la zone des buts à domicile comme à l’étranger.

