Les Carabins écrasent le Vert & Or 43-2

Les Carabins n’ont pas fait durer le suspense trop longtemps vendredi soir, au CEPSUM, battant facilement le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke par le pointage de 43-2 dans un match présenté à guichets fermés, soit devant 5100 spectateurs.

Un sac réussi par Philippe Lemieux-Cardinal dès la première possession du Vert & Or a tôt fait de lancer un message aux visiteurs à l’effet que les points allaient être difficiles à obtenir.

«Je ne pense pas que c’est la défensive ayant le plus de talent avec laquelle j’ai travaillé, mais c’est de loin la plus constante et la plus synchronisée depuis que j’ai mis pied à l’Université de Montréal», a réagi l’entraîneur-chef Danny Maciocia, au terme de la rencontre.

Le quart-arrière partant Xavier Owens en a d’ailleurs eu plein les bras avec les joueurs défensifs des Carabins. À la mi-temps, Owens n’avait complété que deux courtes passes en huit tentatives. Le Vert & Or n’avait par ailleurs obtenu aucun premier essai jusque-là.

Il a fallu attendre à la toute fin du troisième quart pour voir les visiteurs inscrire un premier essai sur une course de 25 verges du porteur de ballon Gabriel Polan.

Deux touchés pour Normandin

À l’attaque pour les Carabins, le receveur de passes Louis-Mathieu Normandin a notamment réussi deux touchés en première demie. Il a ainsi amélioré son propre record pour le plus de réceptions pour un majeur dans l’histoire de l’équipe, lui qui en possède maintenant 14.

«Au niveau de l’attaque, ça fait trois matchs consécutifs qu’on marque beaucoup de points et ça nous donne confiance», a pour sa part commenté Normandin.

Régis Cibasu a aussi obtenu un touché tandis que le quart-arrière Dimitri Morand a terminé la rencontre avec 14 passes complétées en 18 tentatives pour un total de 275 verges de gains par la voie des airs. Morand est demeuré au sol au troisième quart après avoir tenté une course aux abords de la zone des buts.

Il n’est pas revenu dans le match, demeurant sagement avec ses coéquipiers sur la ligne de touche. Gabriel Archambault a complété la rencontre comme pivot de l’attaque, marquant lui-même un touché sur une course d’une verge.

Il s’agissait d’un second affrontement entre les deux équipes depuis le début de la saison. Le 15 septembre, à Sherbrooke, les Carabins l’avaient emporté 43-11.

En attendant le Rouge et Or

Après cette autre victoire contre Sherbrooke (0-5), les Carabins ont maintenant gagné quatre de leurs cinq premiers matchs de la saison.

Le prochain rendez-vous revêt une grande importance puisque les «Bleus» rendront visite au Rouge et Or de l’Université Laval (4-0), le dimanche 7 octobre, lors du week-end de l’Action de grâce.

Rappelons que la première rencontre entre ces deux équipes cette saison s’était terminée par une victoire de 12-7 du Rouge et Or, le 8 septembre, au CEPSUM.

Advenant une victoire des Carabins à Québec - et une fin de saison parfaite pour les deux clubs -, le différentiel de points dans les matchs impliquant les deux équipes représente le bris d’égalité. C’est dire que les Carabins tenteront de l’emporter par plus de cinq points.