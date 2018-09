Le mea culpa d’Yvon Michel

Les deux dernières années n’ont pas été faciles pour Yvon Michel et sa compagnie. Son association avec Premier Boxing Champions (PBC) n’a pas tourné comme il le souhaitait.

«J’ai perdu mon autonomie durant cette période, a reconnu le patron de GYM. À ce moment-là, Adonis Stevenson était mon boxeur qui avait le plus de valeur. Je n’avais pas vraiment le choix d’aller dans la direction de PBC.»

Le promoteur québécois a très mal paru pour l’annonce de certains combats. Le plus bel exemple a été le lancement de la promotion du duel entre Adonis Stevenson et Badou Jack en avril dernier.

«Je m’étais engagé sur la place publique avec le combat avec un lieu et une date, a indiqué l’homme d’affaires. Par la suite, on avait reçu des informations contraires. C’était loin d’être idéal. Une chose est sûre : je ne veux plus me retrouver dans une telle situation.»

Au cours des derniers mois, la majorité de ses boxeurs a été libérée par Al Haymon. Ce qui lui a permis de rétablir ses contacts avec les autres réseaux de télé. On verra s’il sera en mesure d’obtenir une entente avantageuse pour ses boxeurs.

Top Rank et DAZN au menu

Dans un autre ordre d’idées, Michel aura un horaire chargé dans les deux prochaines semaines. Tout d’abord, il se rendra à Kiev, en Ukraine, pour assister au congrès de la WBC au début de la semaine prochaine.

Par la suite, il s’envolera vers Chicago pour assister à la première défense du titre IBF des mi-lourds d’Artur Beterbiev contre le Britannique Callum Johnson. Il en profitera pour faire un brin de jasette avec le promoteur Eddie Hearn pour une possible association avec le réseau DAZN.

Puis, à son retour de la Ville des vents, le promoteur québécois aura une rencontre avec le président de Top Rank, Todd DuBoef, qui souhaite également avoir les boxeurs de GYM sur ses cartes. Comme on le sait, Top Rank a signé une entente lucrative avec le réseau ESPN et ses dirigeants doivent trouver des combats de qualité pour le petit écran.

«On vise une entente globale, a-t-il souligné. Ce qui arrive, c’est du jamais vu pour nous. On a toujours couru après les réseaux de télé. Là, c’est le contraire qui se produit.»

Eleider Alvarez, Artur Beterbiev, Oscar Rivas, Michael Zewski, Christian M’Billi et Marie-Ève Dicaire feront partie des discussions.