Le jeu des prédictions à «DMD»

Quelles équipes de la section Métropolitaine se classeront parmi les trois meilleures en 2018-2019? Nos experts se sont mouillés à «Dave Morissette en direct», jeudi.

Michel Bergeron, Renaud Lavoie et Louis Jean se sont prêtés au jeu des prédictions à savoir qui les preneurs aux livres favorisent à Las Vegas.

Un seul des trois participants a classé les huit équipes dans l’ordre, tandis qu'un d'eux y est allé d'une prédiction audacieuse : les Capitals de Washington, Champions de la Coupe Stanley, seront exclus des prochaines séries élimintatoires.

Par ailleurs, Sidney Crosby et Claude Giroux réaliseront-ils des saisons de plus de 100 points? Pierre- Luc Dubois pourra-t-il atteindre le plateau des 50 points? Henrik Lundqvist sera-t-il devant le filet des Rangers de New York dans plus de 60 matchs cette saison?

