La métamorphose de D.C. United

Le D.C. United a joué un vilain tour à l’Impact au début du mois d’août en venant voler un point au stade Saputo dans un verdict nul de 1 à 1.

Tout a débloqué quelques semaines plus tôt, à la mi-juillet, alors que Wayne Rooney faisait sa première apparition dans ce qui était également le tout premier match de l’histoire au tout nouveau Audi Field.

Depuis l’arrivée de Rooney, l’équipe présente une fiche de 7-4-3 et commence à chauffer les fesses de l’Impact, alors qu’elle était en fond de classement au début de l’été.

Le D.C. United, qui a joué beaucoup de matchs à l’étranger pendant la finition du Audi Field, s’est vite senti à l’aise dans son nouveau domicile avec un dossier de 7-2-1 depuis le déménagement.

Qui plus est, l’arrivée de Rooney a eu un effet tonique sur Luciano Acosta, qui a amassé sept buts et six passes à ses 14 derniers matchs. Dans les 14 premières parties de la saison, l’Argentin avait accumulé un but et sept passes.

Dynamique

Pour Samuel Piette, le principal danger venant de D.C., outre Rooney bien sûr, c’est la tendance des hôtes de ce soir à surcharger le milieu de terrain.

«C’est une équipe très dynamique qui met beaucoup de joueurs dans le milieu du terrain, il va falloir faire attention à ça.»

Cette équipe a réellement pris forme depuis quelques semaines et elle aura un visage un peu différent de celle qui a visité l’Impact il y aura bientôt deux mois.

«Ils ont joué plus de matchs ensemble depuis qu’on les a affrontés, a noté Evan Bush. On les regarde aller depuis quatre ou cinq matchs et c’est génial d’un point de vue de spectateur.»

«Il y a encore plus de confiance dans cette équipe, en tout cas c’est ce qui se dit et ce qui se voit», a ajouté Rémi Garde.