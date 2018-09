Gerrit Cole franchit le cap des 200 manches lancées

Le partant des Astros de Houston Gerrit Cole a franchi le cap des 200 manches lancées cette saison dans la victoire de 2-1 des siens face aux Orioles, vendredi soir, à Baltimore.

Cole est devenu le troisième artilleur des Astros à atteindre ce cap cette saison avec Justin Verlander et Dallas Keuchel. C’est la première fois depuis 2005 qu’un trio de lanceurs réalise l’exploit chez les Astros.

Bien qu’il n’ait pas été impliqué dans la décision, Cole a connu un fort match, n’allouant qu’un point, cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches. La victoire est allée à la fiche du releveur Tony Sipp (3-1) qui a été parfait en une manche de travail. Roberto Osuna a obtenu le sauvetage.

Sur le plan offensif, Josh Reddick, avec un circuit, et Marwin Gonzalez, avec un simple, ont produit les points des visiteurs.

C’est le releveur Tanner Scott (3-3) qui a encaissé la défaite