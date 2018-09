Fin d’une histoire d’amour entre HBO et le Québec

Lorsque la chaîne HBO a annoncé qu’elle ne diffuserait plus de combats de boxe, jeudi, c’est un gros chapitre de l’histoire de ce sport qui venait de se fermer. C’était aussi la fin d’une belle complicité entre le réseau américain et le Québec.

Au cours des 45 ans de présentation d’événements pugilistiques sur HBO, une dizaine de boxeurs de la Belle Province ont eu l’occasion de se produire devant les caméras de ce réseau. Parmi ceux qui ont eu cette chance, il y a Arturo Gatti, Jean Pascal, Adonis Stevenson et Lucian Bute. Il y a deux semaines, ce fut David Lemieux.

Toutefois, depuis deux ans, on avait des indices que HBO abandonnerait sa célèbre émission HBO Boxing. Le premier avait été de constater que les budgets avaient été coupés de moitié au cours de cette période. Puis, ses dirigeants n’étaient pas très fonceurs lors des négociations pour la diffusion des combats d’envergure.

Finalement, lorsqu’ils ont décidé de ne pas prolonger leur entente avec Canelo Alvarez, c’était la fin des émissions. Cependant, la triste nouvelle n’a pas ébranlé les acteurs du milieu.

«On a senti que quelque chose se tramait depuis le printemps dernier, a indiqué Yvon Michel. Le patron Peter Nelson et moi avions discuté d’une possible entente à long terme pour Eleider Alvarez et Artur Beterbiev.»

«Par la suite, je n’ai plus eu de nouvelles. Puis, lors des discussions de la revanche entre Alvarez et Sergey Kovalev, ils ont capitulé assez rapidement après avoir pris connaissance de l’offre d’ESPN. Ce sont des signes qui ne trompent pas.»

Le patron de GYM se souvient très bien du premier combat d’un Québécois sur HBO. C’était en 1996, alors qu’Éric Lucas avait croisé le fer avec Roy Jones fils.

«Pendant longtemps, se battre sur HBO c’était synonyme de se battre dans la Ligue nationale de la boxe, a ajouté Michel. À ce moment-là, Showtime était une sorte de club-école de HBO. Tous les grands boxeurs se sont battus sur cette chaîne.»

Encore Pascal

C’est seulement en 2010 que HBO a décidé de venir au Québec pour la première fois. C’était pour le combat entre Jean Pascal et Chad Dawson.

«Je me souviens qu’ils étaient venus pour Dawson et non pour Jean, a mentionné Michel. Cependant, ils avaient eu droit à une petite surprise alors que Pascal l’avait emporté.»

«Par la suite, ils sont revenus pour le deuxième duel Pascal-Hopkins. Selon moi, c’est à ce moment qu’ils ont découvert la qualité de nos boxeurs et de nos amateurs.»

Puis, en 2013, le Québec a été mis à l’avant-scène sur le réseau américain.

«On avait présenté quatre galas en six mois sur leurs ondes, dont celui de Pascal-Bute, a indiqué le promoteur. On était vraiment au sommet de la boxe. Par la suite, nos liens ont été rompus après que Stevenson eut décidé de se joindre au groupe d’Al Haymon et à PBC.»

Quoi qu’il en soit, HBO a permis aux amateurs québécois d’avoir des combats de qualité sous leurs yeux pendant plusieurs années. Il reste à voir si un autre réseau sera en mesure de revenir à ces standards de qualité dans les prochaines années.

L’avenir de Lemieux

Eleider Alvarez, David Lemieux et Yves Ulysse fils étaient les seuls boxeurs qui avaient encore des liens avec HBO. Quelle sera la suite pour eux?

Alvarez est déjà assuré de se battre sur ESPN pour sa revanche contre Sergey Kovalev. S’il l’emporte, on pourrait voir naître une association entre le champion WBO et le réseau américain.

Pour ce qui est de Lemieux, Camille Estephan a indiqué qu’il n’était pas inquiet pour la suite des choses. Si le cogneur affronte Canelo Alvarez en décembre, on peut s’attendre à ce que le duel soit présenté sur ESPN. Tant qu’il empilera les performances spectaculaires, Lemieux aura une place sur les réseaux de télé aux États-Unis.

Quant à Ulysse, on peut croire qu’Estephan tentera de le replacer sur une autre chaîne dans les prochains mois.