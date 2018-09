F1: Sebastian Vettel le plus rapide en Russie

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 1re séance d'essais libres du Grand Prix de Russie, 16e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de l'Autodrome de Sotchi (5,848 km).

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) pointe à 50/1000 du chrono de 1 min 34 sec 488 signé par Vettel et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), meneur du Championnat pour 40 points, à 330/1000.

Lui et son coéquipier finlandais Valtteri Bottas, 4e à 511/1000, n'ont toutefois roulé qu'en pneus tendres et ultratendres, moins rapides que les pneus hypertendres chaussés par Ferrari et Red Bull.

L'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull), retenu au garage une bonne partie de la séance et qui n'a bouclé que onze tours, ferme le top 5 à 1 sec 36/1000.

Le Français Esteban Ocon (Force India), toujours dans l'expectative quant à son avenir en F1 l'an prochain, le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari), le Danois Kevin Magnussen (Haas), l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault) et l'Italien Antonio Giovinazzi (Sauber) complètent le top 10.

Giovinazzi, actuellement troisième pilote Ferrari, rejoindra Sauber en tant que titulaire l'an prochain.

A également participé à la séance un autre pilote qui rejoindra la grille en 2019, le Britannique Lando Norris (McLaren), auteur du 13e temps à 2 sec 534/1000, mieux que le titulaire belge Stoffel Vandoorne, 16e à 2 sec 699/1000.

Le Russe Artem Markelov, pilote de développement Renault et candidat à un baquet chez Williams, et le Canadien Nicholas Latifi, pilote de réserve Force India, se sont également vu offrir du temps de roulage.

Alonso, les Red Bull et les Toro Rosso partiront en fond de grille

L'Espagnol Fernando Alonso (McLaren), les Red Bull et les Toro Rosso prendront en fond de grille le départ du Grand Prix de Russie dimanche, sanctionnés vendredi pour avoir changé des éléments de leurs moteurs au-delà de la limite autorisée par saison.

Dans ce cas, le règlement prévoit que c'est l'ordre dans lequel les nouveaux composants sont utilisés pour la première fois en piste qui détermine la position des pilotes sur la grille.

Sauf pénalités supplémentaires, c'est donc l'ordre de sortie des stands pendant la première séance d'essais libres vendredi matin qui déterminera les positions de ces cinq pilotes, avec Alonso devant l'Australien Daniel Ricciardo, le Néerlandais Max Verstappen, le Français Pierre Gasly et le Néo-Zélandais Brendon Hartley.

Chez Red Bull, Verstappen et Ricciardo reviennent à la version précédente de leur moteur Renault, le temps de résoudre les problèmes de fiabilité de la spécification la plus récente.

Chez Toro Rosso, Gasly et Brendon Hartley bénéficient d'une version améliorée de leur moteur Honda.

1re séance d'essais libres