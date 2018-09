Des places disponibles pour presque tous les matchs

Les billets pour les matchs du Canadien de Montréal ne sont plus une denrée rare comme cela pouvait l’être il y a à peine quelques années. Parmi les 41 matchs à domicile, il était encore possible, jeudi, de se procurer une paire de billets pour 37 d’entre eux.

En fait, il n’y avait que quatre rencontres pour lesquelles il était impossible d’obtenir un laissez-passer double pour un match du Canadien lors de notre visite sur la billetterie officielle de l’équipe, accessible sur leur site internet.

Des billets pour ces matchs sont toutefois disponibles sur certaines plateformes de revente.

Il nous était également possible de réserver la quantité maximum de billets permise à un seul acheteur, soit huit places successives, pour 30 matchs à domicile du Canadien.

Contextualisons, toutefois. Ce n’est pas partout dans le Centre Bell qu’il est possible d’obtenir huit billets collés. Pour la majorité des matchs où il est possible de le faire, ce sont les sections 300 et 400, c’est-à-dire les places dans le haut de l’amphithéâtre, qui sont disponibles.

Rien d’alarmant

L’époque pas si lointaine où l’on devait prévoir à notre horaire la mise en vente des billets pour les matchs du Canadien de Montréal afin de s’assurer d’en avoir au moins une paire est-elle révolue ? La saison de misère de l’équipe, l’an dernier, a-t-elle refroidi les amateurs de hockey à tel point qu’ils ne sont plus prêts à investir leur argent dans des matchs de la Sainte-Flanelle, du moins le temps de voir à quoi ressemblera l’équipe ?

Il faut relativiser. Malgré une saison difficile l’an dernier, l’équipe a affiché complet à tous ses matchs de saison régulière et maintenu une moyenne de 21 299 spectateurs par rencontre, selon des chiffres compilés par le site internet du réseau ESPN.

Pour le vice-président principal, affaires publiques et communications chez le Canadien, Paul Wilson, il n’y a rien d’alarmant.

«Il y a une fausse perception chez les gens par rapport au fait qu’il était difficile de se procurer des billets. On en a toujours eu à vendre, mentionne-t-il. On fait de la pub en ce moment, mais on en a toujours fait. On a un travail à faire et c’est vendre des billets, c’est ce qu’on fait.»

M. Wilson comprend toutefois la situation et sait que certains partisans ont été échaudés au cours des dernières années, soit en raison de certaines décisions prises par l’organisation ou tout simplement à cause de la qualité du spectacle sur la patinoire.

«Geoff [Molson] en a parlé dans son bilan de fin d’année et il a dit qu’il y aurait des changements quant à l’expérience client. Les gens vont se rendre compte qu’il a tenu parole», assure celui qui sent un regain de l’engouement des amateurs en ce début de saison, notamment grâce à l’émergence du jeune Jesperi Kotkaniemi.

La recette : gagner

Pour l’expert en marketing Jean Gosselin, c’est une combinaison de facteurs qui explique l’intérêt diminué des amateurs ou, du moins, leur moins grande presse à se procurer des billets pour les matchs de la prochaine saison.

«C’est sur que le buzz négatif qui a suivi la saison de l’an dernier n’a pas aidé. C’est comme un restaurateur qui offre de la nourriture de mauvaise qualité, il ne doit pas se surprendre que les gens hésitent à revenir. Il faut relativiser, toutefois. Ce n’est pas l’hécatombe et je ne crains pas vraiment pour le Canadien», mentionne-t-il d’emblée.

Pour lui, il n’y a pas que la saison difficile de l’an dernier qui a un impact au guichet. Selon lui, le CH fait face, au même titre que toute l’industrie du divertissement, aux nombreux sites de revente comme StubHub ou Ticketmaster.

«C’est une grosse transformation dans l’industrie du divertissement en général. Comme amateur, on sait maintenant qu’on peut acheter des billets pour n’importe quel événement, n’importe quand. Auparavant, on devait le faire en catimini avec les revendeurs devant l’amphithéâtre.»

LES QUATRE MATCHS QUI FONT SALLE COMBLE

11 novembre face aux Golden Knights de Las Vegas

24 novembre face aux Bruins de Boston

3 février face aux Oilers d’Edmonton

9 février face aux Maple Leafs de Toronto