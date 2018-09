Cette semaine dans l’univers de la WWE: Brie Bella inflige une commotion à Liv Morgan

Publié aujourd'hui à 10h34

Le Poing: nouvelles et opinions sur la WWE

Comment ne pas débuter cette chronique autrement qu’en parlant de la commotion cérébrale qu’a infligé Brie Bella à Liv Morgan lundi à Raw. Et cette fois, on ne parle pas d’une histoire de lutte comme les côtes à Ronda Rousey. On parle d’une commotion, une vraie.

Ça ne va pas bien pour la sœur de Nikki et la femme de Daniel Bryan depuis son retour. C’est erreur par-dessus erreur. Quelques semaines après avoir manqué non pas un, mais deux plongeons entre les câbles, lors de sa série de coups de pied à la D-Bryan, elle a totalement manqué la cible et a atteint Morgan deux fois en plein visage. La scène était troublante à voir.

Bien entendu, je comprends qu’il n’y avait pas d’intention derrière ça, mais cela me démontre que Brie ne devrait peut-être pas lutter en ce moment. Elle ne semble pas avoir retrouvé son timing. De toute façon, elle n’a pas, à mon avis, le talent requis pour faire partie du calibre de lutteuses que la WWE semble vouloir.

Plusieurs lutteuses à NXT et faisant partie de la CMY sont bien meilleures qu’elle. Je comprends qu’elle et sa sœur sont devenues des vedettes avec les années, mais ne peut-on pas lui trouver un autre rôle dans l’émission, déjà qu’elle est à Total Divas, Total Bellas et à SmackDown Live?

Je ne suis pas sûr d’aimer le fait qu’à 205 Live, Lio Rush soit heel et Drake Maverick babyface, tandis qu’à Raw, c’est l’inverse. Je n’ai rien contre le fait d’avoir des univers différents, mais il faut de la constance. Si on est pour mélanger ces univers, il faut que les personnages se jouent des rôles similaires.

Vous avez du temps devant vous en fin de semaine? J’ai deux suggestions pour vous. La deuxième partie de l’entrevue entre «Stone Cold» Steve Austin et l’ancien champion par équipe de la WWE, PCO (Pierre-Carl Ouellet).

Aussi, une émission d’une dizaine de minutes sur Kevin Owens et l’importance de ses parents, Terry et Suzanne, avec des images exclusives. L’émission a été tournée lors de la présence de Raw et SmackDown Live à Montréal il y a quelques mois.

Mia Yim a officiellement signé avec la WWE et fera ses débuts ce weekend pour NXT. Très mérité pour celle que je vois évoluer depuis des années et qui a même lutté ici à Montréal. Elle a d’ailleurs eu le meilleur match de la première ronde à la classique Mae Young.

Voici mes commentaires sur le quatrième épisode de la classique Mae Young :

· Malheureusement, j’ai déjà vu de meilleurs matchs de la part d’Hiroyo Matsumoto, Rachel Evers (la fille de Paul Ellering, l’ancien gérant des Road Warriors et d’AOP) et de Nicole Matthews. Au moins, Matthews a démontré qu’elle avait une très forte personnalité, mais je crois que son adversaire ne l’a pas aidé à avoir un match mémorable. On n’était pas investis dans son personnage de babyface, par conséquent, la heel devient moins heel.

· Io Shirai, même dans un squash, a illustré pourquoi plusieurs la considère comme la meilleure lutteuse au monde. En ne parlant pas l’anglais, elle a tout de même démontré plus de charisme que toutes les autres participantes sauf Matthews. Mais croyez-moi, avec une lutteuse plus expérimenté, elle devrait vous ébahir.

· Xia Brookside est encore jeune (elle n’a que 19 ans). Elle a look, la personnalité et le potentiel pour faire partie des meilleures à la WWE un jour. Son père est un des entraîneurs au centre de performance.

· Conti contre Elaban était l’un des pires combats de cette première ronde.

· De la première ronde, les trois meilleurs matchs ont été :

1-Mia Yim c. Allysin Kay

2-Toni Storm c. Jinny

3-Meiko Satomura c. Killer Kelly

· Et les trois lutteuses qui se sont le plus distinguées sont :

1-Io Shirai

2-Deonna Purrazzo

3-Mia Yim

· Je comprends qu’il y a eu du montage et qu’en direct les combats étaient plus longs, mais il est bien évident qu’avec une moyenne par match à la télévision en deçà des six minutes, il est normal de ne pas y retrouver un classique. La qualité des combats ne devraient qu’augmenter lors des prochaines rondes. J’ai particulièrement hâte de voir en deuxième ronde Satomura c. Martinez ainsi que Storm c. Matsumoto.

La semaine ne passera pas à l’histoire dans la catégorie des bons matchs. Pour la première fois, j’ai eu de la difficulté à me rendre à trois dans ma sélection de matchs de la semaine.

Matchs de la semaine

1) Le Shield c. Baron Corbin et AOP

2) Mustafa Ali c. Hideo Itami

3) Io Shirai c. Xia Brookside

Vidéo de la semaine

Deux anciens champions s’affrontent à Raw

Résultats rapides

Denver, Colorado

· Finn Balor, acc. par Bayley a battu Jinder Mahal, acc. Par Alicia Fox et Sunil Singh

· Le Riott Squad a défait Natalya, Brie et Nikki Bella

· Konnor, acc. par Viktor a vaincu Chad Gable, acc. par Bobby Roode

· Les champions par équipe de Raw Dolph Ziggler et Drew McIntyre ont battu Le Revival

· Bobby Lashley, acc. par Lio Rush a défait Elias, acc. par Kevin Owens

· Nia Jax, acc. par Ember Moon a vaincu Alicia Fox, acc. par Alexa Bliss et Mickie James

· Le Shield a défait Baron Corpin et AOP, acc. par Drake Maverick

Vidéos de la semaine

Samoa Joe s’introduit au domicile d’AJ Styles

Mais qu’est-ce qui s’est passé à Milwaukee?!?

Même une fois championne, Lynch n’en a pas fini avec Flair

Résultats rapides

Denver, Colorado

· Le Miz a battu R-Truth, acc. par Carmella

· Sheamus, acc. par Cesaro a défait Big E., acc. par Kofi Kingston et Xavier Woods

· Naomo et Asuka ont vaincu Mandy Rose et Sonya Deville

· Tye Dillinger a battu Shinsuke Nakamura

· La championne féminine Becky Lynch a défait Lana

Résultats rapides

Denver, Colorado

· Mickie James et Bobby Lashley, acc. par Lio Rush ont battu Alicia Fox et Jinder Mahal, acc. par Sunil Singh

· Asuka et Le Miz ont défait Carmella et R-Truth

Vidéo de la semaine

Ali et Itami dans l’événement principal de 205!

Résultats rapides

Denver, Colorado

· Lio Rush a battu Noam Dar

· Brian Kendrick a défait un lutteur local

· Le combat entre Mustafa Ali et Hideo Itami s’est soldé par un double compte à l’extérieur

Vidéos de la semaine

Tommaso Ciampa, un bébé et une victoire la même semaine!

Il sera bientôt à la télévision c’est sûr, mais pour l’instant, voici les débuts de Matt Riddle dans un événement non-télévisé de NXT.

Résultats rapides

Winter Park, Floride

· Lars Sullivan a battu Victor Orchant par disqualification

· Les Mighty (Shane Torne et Nick Miller) ont défait Le Street Profit (Montez Ford et Angelo Dawkins)

· Kairi Sane a vaincu Vanessa Borne

· Tommaso Ciampa a défait Otis Dozovic

Vidéo de la semaine

Io Shirai, l’une des meilleures lutteuses au monde

La Canadienne Nicole Matthews, victorieuse à ses débuts

Résultats rapides

Winter Park, Floride

· Hiroyo Matsumoto a battu Rachel Evers

· Taynara Conti a défait Jessie Elaban

· Nicole Matthews a vaincu Isla Dawn

· Io Shirai a défait Xia Brookside

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

